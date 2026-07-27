שי מיקה על פרשת תאיר ראדה: "לא אתן לכם להרוס לי את החיים"

ההחלטה לפתוח מחדש את חקירת רצח תאיר ראדה ז"ל הציתה מחדש את השיח הציבורי סביב אחת הפרשות המטלטלות בתולדות המדינה. לצד הדיונים המחודשים, חזרו גם שמועות ותיאוריות שונות ברשתות החברתיות - ובמרכזן שוב שמה של שי מיקה יפרח.

שי מיקה הייתה בין האחרונות שראו את תאיר ראדה ביום הירצחה. לאורך השנים סיפרה כי השתיים ישבו יחד תחת הפרגולה בבית הספר, וכי תאיר קמה לשתות ולא שבה. יפרח אף תיארה את תאיר בעבר כחברה טובה, אולם אמה של תאיר, אילנה ראדה, אמרה בעבר כי השתיים לא היו חברות קרובות, אלא הכירו דרך חוג הריקוד.

במהלך השנים, ובייחוד לאחר שהתעוררו סימני שאלה סביב הרשעתו של רומן זדורוב, שמה של שי מיקה עלה שוב ושוב ברשתות החברתיות במסגרת שמועות ותיאוריות שונות. עם זאת, אין כל אינדיקציה לכך שהיא נחשדה או הואשמה במעורבות כלשהי בפרשה.

"לא אתן לכם להרוס לי את החיים"

לאחר ששמה עלה שוב ברשתות החברתיות בעקבות השמועות והספקולציות שהתעוררו מחדש סביב פרשת רצח תאיר ראדה, שי מיקה בחרה להגיב באמצעות מסר שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה.

"תודה לשם על הכול. כל האנשים שמנסים להרוס לי את החיים - לא אתן לכם. אין לנו לבדו. אהבת חינם, ברכה לכולם. ואהבת לרעך כמוך", כתבה.