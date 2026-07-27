אסתר מלט במקום הרצח של בניהו הי"ד ( ארגון חוננו )

אלמנתו ואחיו של בניהו מלט הי"ד, הגיעו הבוקר (שני) למקום הרצח סמוך לכפר תל בשומרון. האלמנה אמרה במקום כי "דין הכפר תל כדין רפיח, האויב הוא אותו אויב" וקראה לשטח את הכפר. עוד התייחסה מהמקום להוראות הפתיחה באש, וקראה ללוחמים ואזרחים שלא להסס לפתוח באש "שניה אחת של היסוס יכולה להבדיל בין חיים למוות", אמרה.

בניהו מלט נרצח ביום שישי במהלך עימות בין מטיילים ישראלים לבין פלסטינים סמוך לכפר תל. אחד הערבים חטף נשק מרבש"ץ הישוב וירה לעבר בניהו מטווח אפס. "לא יכול להיות שהגענו למצב הזה שמהססים לפתוח באש על מחבלים" "אני נמצאת פה, ממש פה הוא נפל, נרצח, על קידוש השם, פה מאחורי הכפר תל, שהיה אמור להיות משוטח. דין הכפר תל כדין רפיח, - האויב הוא אותו אויב", אמרה אסתר מלט. "לא יכול להיות שהגענו למצב הזה שמהססים לפתוח באש על מחבלים. זה לא יכול להיות שחזרנו אחורה כמעט שלוש שנים בתוך המלחמה הזאת. זה פשוט לא ייתכן שהוראות הפתיחה באש ישארו הוראות כמו בשישי באוקטובר. זה פשוט הזוי. המוות הזה לא היה אמור לקרות, כל האירוע הזה לא היה אמור לקרות. יהודים לא אמורים לפחד לטייל בארץ ישראל, לא אמורים לתקוף טיולים, אף אחד לא אמור לתקוף אנשים שמטיילים". היה פה מארב מתוכנן, חיכו פה עם סלעים ואלות, 150 מחבלים מהכפר המרצחים הזה, שהבתים שלו, לא יודעת איך, הם עדיין פה למעלה, לא יודעת איך הם עדיין עומדים, לא יודעת איך הם עדיין עומדים, איך בעזה משטחים שם כפר אחרי כפר, ופה לא קורה כלום.

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אנחנו שלושה, ארבעה ימים אחרי הרצח הזה, לא קורה פה כלום. אני פונה פה לכל מי שהסמכות בידיו, ממשלת ישראל, שר הביטחון, אלוף הפיקוד, זה לא הגיוני מה שקורה פה. בניהו קפץ בגבורה. כלוחם כיתת כוננות, דביר, הרבש"צ היקר שלנו, שבנס, אני לא יודעת איך הוא חי בכלל. זה פשוט לא הגיוני. מעדויות מכלי ראשון. אנשים שמדם ליבם, היו פה עם נשקים, חיילים יקרים, שהיססו פה לפתוח באש. בגלל הוראות פתיחה באש הזויות. זה פשוט לא הגיוני.

לווית בניהו מלט הי"ד ( צילום: Hilel Ben Or/Flash90 )

האויב הוא אותו אויב, והם צריכים לקבל את אותו טיפול

אזרחי ישראל, לוחמים יקרים. עדיף אלף פעמים שתהיו בכלא, בחיים, מאשר בקבר. בניהו כבר לא יחזור. אל תהססו. שנייה אחת של היסוס יכולה להבדיל בין חיים למוות.

תוציאו נשקים, ותשתמשו בהם כשצריך. לזה זה נועד. בניהו היה לוחם וחולם. הכיר פה כל רגב אדמה, בהרי השומרון. יהודה ושומרון בכלל, אבל בשומרון בפרט. ואנחנו נמשיך לטייל.

כבר הקימו פה נקודה במקום הרצח, ועוד הרבה נקודות ששמעתי עליהם. זה לא יעצור את הרוח שלו. הרוח שלו תמשיך. הוא פעל בלי הפסקה. פה למעלה יש לנו בית של שוטר פלסטיני שהם חלק מהסיפור פה. צריך לדעת, הם אותו אויב. אין הבדל, אין הבדל בין הרשות הפלסטינית לערבים בעזה, בלבנון, בסוריה ובאיראן.

האויב הוא אותו אויב, והם צריכים לקבל את אותו טיפול. הבנות שלי יתומות, מאבא מדהים. שהיה חלק מאוד משמעותי בחיים שלהן. הם לא ישכחו אותו, אבל הוא כבר לא יהיה נוכח פיזית. זה המשך הגידול שלהן לצערי. הרוח תמשיך איתן, הרוח שלו תמשיך איתן. אני באמת מקווה שזה קורבן האחרון להוראות פתיחה באש הזויות, באמת. אנשים יקרים, חמושים, לוחמים ואזרחים, אל תהססו. אל תהססו. תירו בלי להסס, בלי לחשוב פעמיים איפה שצריך. האויב הוא אויב. הכוונה היא אותה כוונה, הרצון לרצוח היא אותו רצון לרצוח. תזכרו עדיף להישאר בחיים בכלא מאשר בקבר", דברי האלמנה במקום הרצח.