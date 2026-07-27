בשורה משמחת מגיעה מכיוונם של השחקן איתי תורג'מן (42) ואשתו טליה מזוז (27): הזוג הצעיר חשף אמש (ראשון) בטן היריון שני מתקדם, כשהם מצפים הפעם לבת, כך פורסם הבוקר (שני) במאקו סלבס. החשיפה המרגשת הגיעה שנה וחודש בלבד לאחר שנולד בנם הבכור, לביא יוסף.

תורג'מן ומזוז, שנישאו באוקטובר 2024 לאחר שנה של יחסים, תועדו בהשקה חגיגית בקולנוע לב בתל אביב לסדרה החדשה "הפשוטע" בהשתתפות תורג'מן. במהלך האירוע, חשפו השניים לראשונה את הבטן ההריונית, כשהם קורנים מהתרגשות לקראת הרחבת המשפחה.

על פי הנמסר, הזוג גילה כי הם מצפים לבת, בשורה שמשמחת את המשפחה הצעירה שכבר מתרגלת להיות הורים לשניים. תורג'מן, השחקן והמנחה הידוע, זכה בפרס אופיר בגיל צעיר במיוחד, והוא השחקן הצעיר ביותר שזכה בפרס היקר.

מברית המילה להיריון השני

כזכור, בשנה שעברה קיימו תורג'מן ומזוז את ברית המילה לבנם הבכור בטקס מרגש, שם הכריזו על השם שבחרו: לביא יוסף. "וייקרא שמו בישראל: לביא יוסף", הכריז תורג'מן אז בטקס, לקול מחיאות כפיים של האורחים. כבר אז שיתף השחקן בהתרגשות: "אתה לא מבין איזו אמא סידרתי לך. אבא תודה".

תורג'מן, שפרסם בשנת 2021 כי הוא חוזר בתשובה, שומר שבת, לומד תורה ומקפיד על טהרת המשפחה, ממשיך לשלב בין קריירת המשחק המצליחה שלו לבין חיי המשפחה והדת. הוא זכה בפרסים רבים לאורך הקריירה, ביניהם פרס בטקס פרסי הטלוויזיה לשנת 2020.