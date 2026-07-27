יו"ר רשימת "בית ציוני, המילואמנקים", חבר הכנסת חילי טרופר, התראיין באולפן סרוגים והתייחס לשורה של סוגיות פוליטיות וביטחוניות: ההתיישבות, גיוס החרדים, מערכת המשפט, השירות המשותף בצה"ל והאפשרות להקמת הממשלה הבאה.

"לא נהיה בממשלה שתחלק את הארץ" טרופר הבהיר כי מבחינתו אין מקום לוויתורים טריטוריאליים ביהודה ושומרון. "לא נהיה בממשלה שתחלק את הארץ. פינוי יישובים ביהודה ושומרון לא על הפרק מבחינתנו. מפעל ההתיישבות חשוב ואנחנו נחזק אותו." לדבריו, רשימתו אינה מפלגת התיישבות בלבד אלא מבקשת להוביל סדר יום רחב יותר. "התיישבות היא חלק מהדגלים שלנו, אבל יש גם חינוך, חברה ועוד סוגיות ציבוריות שאנחנו רוצים להוביל." "ברית עם ציונים - לא ברית עם חרדים" טרופר הציג את תפיסת העולם של מפלגתו ואמר כי היא אינה פונה רק לציבור הדתי-לאומי. "אני ציוני-דתי וגאה בזה, אבל אני מייצג את עם ישראל ולא רק מגזר. אנחנו לא מחפשים ברית עם חרדים אלא ברית עם ציונים." בהמשך מתח ביקורת על הציונות הדתית וטען כי קולות משמעותיים בציבור הדתי-לאומי כבר אינם מיוצגים. "אופיר סופר, משה סולומון, דן אילוז ויולי אדלשטיין הרגישו שהקול הזה כבר לא מיוצג. אנחנו רוצים להיות הבית של הציונות הדתית האמיתית."

טרופר באולפן סרוגים ( אשר רוט )

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גיוס חרדים: "בלי סנקציות פליליות - אבל גם בלי מימון"

באחד החלקים הבולטים בריאיון התייחס טרופר למשבר הגיוס. לדבריו, הוא מתנגד לסנקציות פליליות נגד חרדים, אך תומך בהפעלת לחץ כלכלי. "אני נגד סנקציות פליליות. אני בעד סנקציות כלכליות. אם בחרת לא לשרת - המדינה לא צריכה לממן אותך." עוד הוסיף כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה שתשמר את מודל "תורתו אומנותו".

"לא נלך לממשלה עם חרדים במחיר של המשך תורתו אומנותו. בזמן שמגזר שלם עומד בצד זו פגיעה בביטחון ישראל." לדבריו, גם שירות לאומי משמעותי יכול להוות חלופה לשירות צבאי. "אנשי איחוד הצלה יכולים להיחשב כשירות לאומי. כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו לשרת."

יו"ר בית ציוני ח"כ חילי טרופר ( אשר רוט )

השירות המשותף: "נגד סרבנות"

על הקריאות לבטל את פקודת השירות המשותף בצה"ל אמר טרופר כי האחריות מוטלת על הצבא לאפשר שירות תוך שמירה על אורח החיים הדתי. "צה"ל צריך כמה שיותר משרתים. יש אחריות לאפשר לכל אחד לשרת תוך שמירה על אמונותיו ואורח חייו. אני נגד סרבנות."

הוא אף שיבח את העלייה בגיוס נשים דתיות. "יש בנות דתיות שמשרתות בצה"ל, רבות מהן לוחמות, וזו תופעה מבורכת."

"לא פוסל שותפים - אבל רק ממשלה ציונית"

טרופר נמנע מלהתחייב מראש על שותפים קואליציוניים. "לא נכון בשלב הזה לפסול או להגיד מי כן ומי לא. ככל שלנו יהיה יותר כוח פוליטי תהיה ממשלה ציונית רחבה יותר." עם זאת, כשהתבקש לבחור בין יו"ר ש"ס אריה דרעי לבין יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, השיב: "כשאני שומע את אריה דרעי מתגאה בנכדיו העריקים, יאיר גולן יודע להיכנס איתי לטנק."

לדבריו, הוא יתעקש על שלושה עקרונות מרכזיים: "ארץ ישראל, תורת ישראל וצבא."

"צריך לתקן את מערכת המשפט"

טרופר התייחס גם לרפורמות במערכת המשפט ואמר כי יש צורך בשינויים, אך מתוך הסדרה רחבה. "הייתי שר והכוח של היועצת המשפטית במשרד שלי היה מוגזם. לא הצלחתי לפטר אותה. צריך להסדיר את היחסים בין הרשויות."

לדבריו, יש לקדם חוק יסוד החקיקה וחוק יסוד השפיטה, אך הוא מתנגד לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. "אני חושב שלא נכון לפצל בין תובע ליועץ. זו טעות."

בנוגע לבית המשפט העליון אמר כי הוא תומך בגיוון בהרכב השופטים. "טוב שיש מגוון של שופטים. חבל שלא הצליחו למנות שופטים בקדנציה האחרונה בהסכמות."

"אני לא פרוקסי של איזנקוט"

על הטענות כי הוא פועל מטעמו של גדי איזנקוט השיב: "אני איש עצמאי. אני מעריך את איזנקוט, אבל יש מאות אלפי ישראלים שאין להם בית פוליטי, ואותם אני מייצג."

כשנשאל אם יעדיף בעתיד את איזנקוט או את נפתלי בנט השיב כי מדובר בדיון מוקדם. "אני לא מתעסק בדילמה שעוד לא נולדה".