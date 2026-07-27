דוד זיני בשיחות סגורות: "מוטרד מאוד מהאיום הזה"

( נועם ריבקין פנטון / פלאש 90 )

ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, מזהיר מפני ניסיונות של גורמים זרים להתערב בהליך הדמוקרטי בישראל. כפי שדווח על ידי העיתונאי מיכאל שמש ב'חדשות 13', זיני קיים שורה של שיחות עם בכירים ישראלים והתריע מפני מהלכים שמטרתם לחבל בבחירות.

לדברי ראש השב"כ, איראן ומדינות זרות נוספות פועלות כדי לשבש את ההליך. בעקבות האיום, השירות מקצה משאבים רבים להתמודדות עם הניסיונות הללו ולסיכולם.

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