ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, מזהיר מפני ניסיונות של גורמים זרים להתערב בהליך הדמוקרטי בישראל. כפי שדווח על ידי העיתונאי מיכאל שמש ב'חדשות 13', זיני קיים שורה של שיחות עם בכירים ישראלים והתריע מפני מהלכים שמטרתם לחבל בבחירות.
לדברי ראש השב"כ, איראן ומדינות זרות נוספות פועלות כדי לשבש את ההליך. בעקבות האיום, השירות מקצה משאבים רבים להתמודדות עם הניסיונות הללו ולסיכולם.
גורמים בשיחות: זיני מוטרד מאוד מהאיום
גורמים שהשתתפו בשיחות סיפרו כי ראש השב"כ אמר שהוא מוטרד מאוד מהאיום האיראני והזר על הבחירות.
במהלך השיחות הגדיר זיני את סוגיית התערבות המדינות הזרות כנושא השני שהכי מטריד את השב"כ בימים אלה, כשרק איום המגה-פיגועים ממוקם לפניו בסדר העדיפויות. זיני הדגיש בדבריו כי השירות יעשה כל שנדרש כדי למנוע כל ניסיון לשבש את מהלך הבחירות.
כולם רואים יודעים שגדול המושחתים נתניהו יעשה הכל כדי לדחות את הבחירות מהפחד הגדול שיש לו הוא יודע שהעם החכם עוזב אותו כי נמאס להם מהדרך שבה הוא מנהל את המדינה רק גדי איזנקוט יצליח להוציא את המדינה מהבוץ