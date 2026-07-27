שריפת ענק בשדרות: אזור התעשייה שער הנגב פונה

שריפת ענק בשני מפעלים באזור התעשייה בשדרות גרמו לעמוד עשן שחור שנראה מכל רחבי הסביבה.

השריפה פרצה במפעל תפוגן, הלהבות מכלות צריפים ומחסנים. בשלב זה אין דיווח על נפגעים. בעקבות חשש לדליפת אמוניה מהמפעלים - פונה כל אזור התעשייה שער הנגב. תושבי השכונות הסמוכות נדרשו להסתגר בבתים ולסגור את החלונות.

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "לוחמי האש פועלים בשריפה בשני מפעלים באזור התעשייה בשדרות.

עם הגעת לוחמי האש למקום התברר כי מדובר בשריפה בשני מפעלים, שטראוס ותפוגן. לוחמי האש פועלים בזירה במאמץ לבלום את התפשטות האש, להשיג שליטה על האירוע ולמנוע פגיעה במבנים סמוכים.

עד כה לא ידוע על נפגעים. כוחות רבים של כב״ה במקום ועוד כוחות בדרך".

לאחר מכן עדכנו: "בהמשך לשריפה באזה"ת שער הנגב, כבאות והצלה מעדכנים, כי נשללה מעורבות חומרים מסוכנים באירוע.

בנוסף, אנו מדייקים את ההודעה הקודמת, מי שפונו אלו עובדי אזה"ת שער הנגב. בשלב זה אין נפגעים. הכוחות ממשיכים בניטור האזור כדי לשלול מעורבות חומ״ס ובפעולות הכיבוי ובלימת האש".