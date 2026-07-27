הדרמה במפלגת ביחד: המהלך שמטלטל את בנט ולפיד 

האיחוד הפוליטי בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, שנועד להקים גוף מרכזי מוביל במחנה מתנגדי נתניהו, מציג עד כה תוצאות הפוכות מהמצופה. מניתוח של ד"ר מנחם לזר שפורסם באתר 'מעריב' עולה כי המפלגה המאוחדת "ביחד" הולכת ונחלשת בסקרים, כאשר הבוחרים אינם עוברים לגוש הנגדי אלא נודדים למפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט.
לפי הנתונים, בחודש שקדם להקמת "ביחד" עמדה מפלגתו של בנט על ממוצע של 24 מנדטים בסקרי 'מעריב', בעוד 'יש עתיד' של לפיד עמדה על ממוצע של שבעה מנדטים. יחד החזיקו שתי המפלגות בכוח משולב של 31 מנדטים.
מנגד, במפלגתו של איזנקוט נרשמה מגמה הפוכה. בחודש שלפני האיחוד עמדה "ישר!" על ממוצע של 13 מנדטים, ומאז היא מציגה צמיחה רצופה שהגיעה בסקר האחרון לשיא של 23 מנדטים – תוספת של עשרה מנדטים לעומת מצבה ערב האיחוד. על אף שמדובר בחילוף כמעט מושלם של עשרת המנדטים שאיבדה "ביחד", הניתוח מצביע על תנועה מורכבת יותר שבה חלק מהקולות זלגו למפלגות נוספות בגוש, לצד כניסת קולות ממקורות אחרים.
שחיקה בנאמנות הבוחרים
מהבדיקה שנערכה בשתי נקודות זמן עולה כי בתחילת יוני נרשמה נאמנות גבוהה למפלגה המאוחדת: 67% ממצביעי בנט (כ-16 מנדטים) ו-65% ממצביעי לפיד (כ-5 מנדטים) נשארו עם "ביחד".
אולם בסקר שנערך ב-24 ביולי התקבלה תמונה שונה. מתוך 24 המנדטים המקוריים של מפלגת בנט, רק עשרה מנדטים נותרו ב"ביחד". שמונה מנדטים עברו ל"ישר!" בראשות איזנקוט, והיתר התפזרו בין מפלגות אחרות בתוך גוש מתנגדי נתניהו.
בשורה התחתונה, המהלך לא הוביל לזליגת קולות לגוש נתניהו, אך הוא ערער את נאמנות הבוחרים המקוריים וגרם לחלוקה מחדש של הכוח בתוך אותו המחנה.
אין להם 17 יש להם 7 כך קיבלו בקר של פילבר אתמול, שלהזכירכם מניסיון הוא הסוקר המדוייק ביותר