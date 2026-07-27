הדרמה במפלגת ביחד: המהלך שמטלטל את בנט ולפיד 

האיחוד הפוליטי בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, שנועד להקים גוף מרכזי מוביל במחנה מתנגדי נתניהו, מציג עד כה תוצאות הפוכות מהמצופה. מניתוח של ד"ר מנחם לזר שפורסם באתר 'מעריב' עולה כי המפלגה המאוחדת "ביחד" הולכת ונחלשת בסקרים, כאשר הבוחרים אינם עוברים לגוש הנגדי אלא נודדים למפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט.

לפי הנתונים, בחודש שקדם להקמת "ביחד" עמדה מפלגתו של בנט על ממוצע של 24 מנדטים בסקרי 'מעריב', בעוד 'יש עתיד' של לפיד עמדה על ממוצע של שבעה מנדטים. יחד החזיקו שתי המפלגות בכוח משולב של 31 מנדטים.

מנגד, במפלגתו של איזנקוט נרשמה מגמה הפוכה. בחודש שלפני האיחוד עמדה "ישר!" על ממוצע של 13 מנדטים, ומאז היא מציגה צמיחה רצופה שהגיעה בסקר האחרון לשיא של 23 מנדטים – תוספת של עשרה מנדטים לעומת מצבה ערב האיחוד. על אף שמדובר בחילוף כמעט מושלם של עשרת המנדטים שאיבדה "ביחד", הניתוח מצביע על תנועה מורכבת יותר שבה חלק מהקולות זלגו למפלגות נוספות בגוש, לצד כניסת קולות ממקורות אחרים.