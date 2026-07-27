"שלטון של גנבים": נאום של נשיא ארגנטינה עורר סערה בברזיל

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ( ג'ונה אלקוביץ\שאטרסטוק )

משבר דיפלומט בדרום אמריקה: שגריר ברזיל בארגנטינה, חוליו ביטלי, הוחזר לברזיליה לצורך התייעצויות, זאת בעקבות נאום של נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי אמש (ראשון) בעצרת בחירות ברזילאית - בה הוא תקף בחריפות את נשיא ברזיל לולה דה סילבה. בברזיל טענו כי דבריו של מיליי היו "עלבון ישיר". הסערה פרצה בעקבות השתתפותו של מיליי בוועידת המפלגה הליברלית בסאו פאולו, שם נבחר הסנאטור פלאביו בולסונרו כמועמד המפלגה בבחירות לנשיאות ברזיל שיתקיימו באוקטובר הקרוב. מיד לאחר האישור, פלאביו - בנו של נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונרו - קיים עצרת בחירות בה מיליי נשא נאום שהציג את בולסונרו בתור "היחיד שמסוגל לעצור את לולה".

פלאביו בולסונרו ( Focus Pix\שאטרסטוק )

במהלך נאומו מיליי כינה את נשיא ברזיל "גנב", "אסיר" ו"שמאלן", וטען כי הממשלה של לולה היא "שלטון של סוציאליסטים גנבים". עוד האשים את דה סילבה בהתערבות בבחירות בארגנטינה בשנת 2023 - מבלי להציג ראיות או הוכחות לטענותיו.

בהמשך מיליי תקף גם את שופט בית המשפט העליון הברזילאי אלכסנדר דה מוראיס, כשכינה אותו "זבל קירח" - זאת אחרי שמנע ממנו לבקר את ז'איר בולסנרו הנמצא במעצר בית. נשיא בית המשפט העליון, אדסון פאכין, מיהר לגנות את המתקה על דה מוראיס וטען כי היא "חסרת כבוד, בעיקר מכיוון שהיא נאמרה על אדמת ברזיל. לא מתקבל על הדעת שראש מדינה זר יגיע לברזיל ויזלזל ברשויותיה".