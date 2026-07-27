המועמד שפרש ממפלגת הדמוקרטים: "הם קרובים למשנתו של עופר כסיף"

היועץ האסטרטגי רונן צור, שהתמודד ברשימת 'הדמוקרטים' והחליט לפרוש ממנה, יוצא במתקפה חריפה על הקו האידיאולוגי שאימצה הנהגת המפלגה בראשות יאיר גולן.

בראיון שקיים העיתונאי שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', הסביר צור את המניעים שהובילו אותו לעזוב את הרשימה: "הגישה והעמדות של צמרת המפלגה הן בעולמות אידיאולוגיים שלי היה מאוד קשה לראות בהם איזושהי זיקה למפלגת העבודה ההיסטורית ולדרך של יצחק רבין, שהייתה מצד אחד מאוד פרגמטית לשלום ומצד שני מאוד נחושה בעולם הביטחוני".

צור הבהיר כי חיווה פער אידיאולוגי עמוק מול הנהגת הרשימה, שהוביל אותו למסקנה כי אינו יכול להמשיך בדרך זו: "ראיתי שהמפלגה מונהגת והולכת לכיוונים אידיאולוגיים שהם שמאל הרבה יותר רדיקלי מהעמדות שלי, וזיהיתי שם קרבה מאוד גדולה יותר למשנתו של עופר כסיף, אז בחרתי לא להמשיך".