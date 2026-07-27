המועמד שפרש ממפלגת הדמוקרטים: "הם קרובים למשנתו של עופר כסיף"

היועץ האסטרטגי רונן צור, שהתמודד ברשימת 'הדמוקרטים' והחליט לפרוש ממנה, יוצא במתקפה חריפה על הקו האידיאולוגי שאימצה הנהגת המפלגה בראשות יאיר גולן.
בראיון שקיים העיתונאי שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', הסביר צור את המניעים שהובילו אותו לעזוב את הרשימה: "הגישה והעמדות של צמרת המפלגה הן בעולמות אידיאולוגיים שלי היה מאוד קשה לראות בהם איזושהי זיקה למפלגת העבודה ההיסטורית ולדרך של יצחק רבין, שהייתה מצד אחד מאוד פרגמטית לשלום ומצד שני מאוד נחושה בעולם הביטחוני".
צור הבהיר כי חיווה פער אידיאולוגי עמוק מול הנהגת הרשימה, שהוביל אותו למסקנה כי אינו יכול להמשיך בדרך זו: "ראיתי שהמפלגה מונהגת והולכת לכיוונים אידיאולוגיים שהם שמאל הרבה יותר רדיקלי מהעמדות שלי, וזיהיתי שם קרבה מאוד גדולה יותר למשנתו של עופר כסיף, אז בחרתי לא להמשיך".
"חבורה רדיקלית - הרבה יותר ממרצ"
בהמשך דבריו התייחס צור להרכב האנושי שנכנס לשורות המפלגה ולתגובות שנשמעו מצידה בימים האחרונים. "לדמוקרטים נכנסה איזושהי חבורה מאוד רדיקלית, אגב, הרבה יותר ממרצ. זאת חבורה שלוקחת את הדמוקרטים – וזה מה שגם ראינו בימים האחרונים – למקומות שנויים במחלוקת".
צור מתח ביקורת נוקבת על האופן שבו נתפסות תגובותיה של המפלגה באירועים ביטחוניים ואמר: "כאשר יש תגובות שמציירות את המפלגה כמי שמזדהה עם אותם פלסטינים שירו, ומטילות ספק או יוצרות תחושה של מחלוקת בין מי אשם 'זה שירה או זה שהגיע כדי לחולל פרובוקציה' – אז יש עם זה בעיה".
וואלה פרישה גדולה שלו!הוא מבין שצריך פה ביטחון חזק בשביל הילדה שלי שרוצה להיות לוחמת,הממשלה הזאת רק מפקירה את הדרג הביטחוני ומחלישה את צהל במקום לשמור עלינו!!!!