זו הסיבה שבנט לא מגנה את ההתבטאות של יאיר גולן

זאב אלקין ( יונתן זינדל / פלאש90 )

השר זאב אלקין יצא במתקפה חריפה נגד גדי איזנקוט, נפתלי בנט ומפלגת 'הדמוקרטים', וטען כי השתיקה מול אמירות שנויות במחלוקת בשמאל נובעת מחישוב פוליטי מובהק.

בראיון שהעניק לעיתונאי שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', התייחס אלקין להרכב מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן ואמר: "מדובר ברשימה שהפערים בינה לבין מפלגת חד"ש – כבר צריך זכוכית מגדלת כדי לראות אותם. אגב, זה לא רק יאיר גולן, זה כל מיני אנשים אחרים שמרכיבים היום את הרשימה ונבחרו גבוה". בתגובה לתהייתו של שרון גל על כך שהשותפים הפוליטיים במחנה לא גינו את ההתבטאויות הללו, הסביר אלקין את המניע מאחורי השתיקה.

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"יבליגו על כל אמירה מזעזעת"

"הם מבינים, מאוד פשוט, שבלי יאיר גולן אין שום סיכוי להרכיב ממשלה", אמר אלקין. "ולכן הם יבליגו על כל אמירה מזעזעת של יאיר גולן. מה הוא כבר יכול לחדש להם?".

בהמשך דבריו החריף אלקין את הטון וקשר בין העמדות של מנהיגי המרכז-שמאל: "אם הוא יגיד שצריך להשלים עם איראן גרעינית – איזנקוט אמר את זה בעצמו. ואם הוא יגיד שצריך להקים מדינה פלסטינית – אנחנו יודעים שמי שמדבר על היפרדות מפלסטינים בסוף הוא מגיע לשם".