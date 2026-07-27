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חדשות פוליטי מדיני

בן גביר עוקץ: סמוטריץ' פוליטיקאי חכם, אבל...

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הציג את הפער בינו לבין שותפו לשעבר. "סמוטריץ' פוליטיקאי חכם ושר מוכשר, אבל פונה למגזר מסוים. אני איש של כל עם ישראל"

08:53
5 תגובות
(יונתן זינדל \ פלאש 90)

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מחריף את הטון מול יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ומחדד את ההבדלים האלקטורליים והאידיאולוגיים בין שתי המפלגות.

בראיון שקים ב'רדיו 103', התייחס בן גביר לקהלי היעד של הסיעות והצהיר כי קיים פער משמעותי ביניהן: "ההבדל בין מי שמצביע לנו הוא שמיים וארץ. 'הציונות הדתית' פונה לתת מגזר בציבור הדתי לאומי, אני פונה לכל עם ישראל. אני איתמר של כולם".

בן גביר החמיא לשותפו הפוליטי לשעבר, אך הבהיר כי קהל היעד שלו מצומצם בהרבה: "סמוטריץ' הוא פוליטיקאי מאוד חכם ושר מאוד מוכשר, אבל הוא פונה למגזר מאוד מסוים".

בהמשך דבריו הדגיש השר לביטחון לאומי את הפנייה הרחבה של מפלגתו לכלל רובדי החברה הישראלית: "אני איש של חילונים, מסורתיים וחרדים. אני איש של כל עם ישראל".

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מיה החרדה
לפני שעתיים

"איתמר של כולם" טוב מאוד שהם חושפים את הפרצוף האמיתי והפירוד הזה יציל אותנו, הלב כואב על המדינה אבל הפיצוץ מראה שהסוף של שלטון המחדל קרוב, אנחנו נתקן את השברים ונחזיר את האחדות והביטחון לילדים שלנו
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