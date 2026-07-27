בן גביר עוקץ: סמוטריץ' פוליטיקאי חכם, אבל...

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מחריף את הטון מול יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ומחדד את ההבדלים האלקטורליים והאידיאולוגיים בין שתי המפלגות.

בראיון שקים ב'רדיו 103', התייחס בן גביר לקהלי היעד של הסיעות והצהיר כי קיים פער משמעותי ביניהן: "ההבדל בין מי שמצביע לנו הוא שמיים וארץ. 'הציונות הדתית' פונה לתת מגזר בציבור הדתי לאומי, אני פונה לכל עם ישראל. אני איתמר של כולם".

בן גביר החמיא לשותפו הפוליטי לשעבר, אך הבהיר כי קהל היעד שלו מצומצם בהרבה: "סמוטריץ' הוא פוליטיקאי מאוד חכם ושר מאוד מוכשר, אבל הוא פונה למגזר מאוד מסוים".

בהמשך דבריו הדגיש השר לביטחון לאומי את הפנייה הרחבה של מפלגתו לכלל רובדי החברה הישראלית: "אני איש של חילונים, מסורתיים וחרדים. אני איש של כל עם ישראל".