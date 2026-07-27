רעידת אדמה בעולם המשפט: עו"ד מוכר נעצר בפרשה חמורה

דרמה בעולם המשפט והפלילים: עורך דין פלילי מוכר, תושב מרכז הארץ, נעצר אתמול על ידי המשטרה בחשד למעורבות בפרשה פלילית חמורה. כך דיווח לראשונה העיתונאי שמעון איפרגאן באתר 'מאקו'.

במסגרת החקירה מעורבים בשלב זה שני חשודים נוספים. גורם המעורה בפרטים ציין כי מדובר בפרשה חמורה במיוחד, וכי בשלב זה לא ניתן להרחיב בפרטים נוספים אודותיה.

במשטרה מעריכים כי החקירה עוד בתחילתה וכי צפויים מעצרים של מעורבים נוספים בהמשך. גורם המעורה בפרטי המקרה הגדיר את הצעד כמעצר דרמטי, והוסיף כי מדובר בעורך דין מוכר אשר ייצג לאורך השנים אזרחים ועבריינים רבים בהליכים פליליים, וכי דבר מעצרו הכה בתדהמה את הסובבים אותו.