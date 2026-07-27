שמתם לב? השינוי הדרמטי במראה של נפתלי בנט

נפתלי בנט ( יוסי אלוני/פלאש90 )

לצד השינויים במסרים ובקו ההסברתי, נפתלי בנט מציג לאחרונה גם שינוי חזותי בולט בדרך לציבור הבוחרים. כפי שדווח על ידי יהודה שלזינגר באתר 'וואלה', בשבועות האחרונים מופיע ראש הממשלה לשעבר כמעט בכל ראיון והופעה פומבית כשהוא לבוש בג'ינס ובחולצת טי-שירט, בניגוד לחליפות ולחולצות המכופתרות שאפיינו אותו בחודשים האחרונים.

על פי הדיווח, השינוי במראה אינו מקרי, אלא מהווה החלטה מודעת של מנהלי הקמפיין, הלל קוברינסקי ויותם בן יצחק, כחלק מאסטרטגיה חדשה שננקטת במטה. בסביבתו של בנט מסבירים כי לשינוי הלבוש יש כמה מטרות מרכזיות. ראשית, הקמפיין מכוון לפנות לקהל צעיר יותר ולייצר תדמית פחות רשמית ומרוחקת, לטובת מראה יומיומי ונגיש. שנית, ללבוש החדש יש השפעה על אופן הופעתו של בנט באולפנים: במקום ישיבה קשיחה בחליפה, המראה המשוחרר מאפשר לו לנוע בחופשיות, להגיב באופן דינמי ולבטא שפת גוף אנרגטית יותר.

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גורמים המעורים בקמפיין מציינים כי המראה החדש נועד גם לחדד את ההבדל בין בנט לבין יתר המתמודדים במערכת הפוליטית, ולהציג מנהיג צעיר, חד, רענן ואנרגטי מול יריבים מבוגרים וכבדים ממנו.

לכך מצטרף גם שינוי פיזי משמעותי שעבר בנט בחודשים האחרונים, שבמהלכם השיל כ-15 קילוגרמים ממשקלו. במטה אומרים כי המראה החדש והשינוי החיצוני משתלבים עם המסר שמובילים בתקופה האחרונה – "באים לעבוד", "באים לתקן" ו"באים לסדר" – ניסיון של מי שכבר כיהן כראש ממשלה להציג דמות נגישה ומפשילה שרוולים שמדברת בגובה העיניים.