חגי לובר: לא יאומן שהאנשים האלה רוצים להנהיג את המדינה

חגי לובר ( פאולינה פטימר )

חגי לובר, אביו של יהונתן לובר ז"ל שנפל בקרבות ברצועת עזה, מגיב בחריפות לתגובות שנשמעו בקרב גורמים במפלגת "הדמוקרטים" בעקבות פיגוע הרצח שבו נרצח בניהו מלט ז"ל ביום שישי האחרון בשומרון.

בדברים קשים שפרסם, הביע לובר כאב עמוק על גלי ההסתה והצדקת הפיגוע, כלשונו. "אין לי שום ספק, וגם לא למשמיצים, שאם יבגדו בהם חבריהם הערבים ביום מן הימים, כפי שבגדו בשבעה באוקטובר בחברי הקיבוצים, והם יהיו בסכנת חיים באחד הכפרים – בניהו מלט הי"ד ובני דמותו היו קופצים לעזרתם, והיו מוסרים את החיים שלהם להגנתם, בלי שום פקפוקים והרהורים", כתב. לובר הוסיף כי האירועים האחרונים סדקו את אמונו בערבות ההדדית מצד אותם גורמים. "אני כל כך מקווה שזה הדדי, אבל אחרי גלי ההסתה מיום שישי, אני לא בטוח לצערי שאם יחטפו, יטבחו וירצחו מתנחלים – אותם אנשים לא יעמדו מנגד, ויהיו להם תירוצים למאות שהכל קרה בגלל 'הפרעות' ושהמתנחלים בעצמם אשמים. לי, באופן אישי, זה שובר את הלב לרסיסים".

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"בני רץ בלי היסוסים, והם רוצים להנהיג?"

בהמשך דבריו התייחס לובר לנופלו של בנו יהונתן ולפער שהוא חווה מול הקולות בפוליטיקה הישראלית. "בני יהונתן הגיבור רץ בלי היסוסים לדרום, ובשביל בני עמו שבסכנה הוא השאיר משפחה שכולה. לא יאומן שהאנשים האלה רוצים להנהיג את המדינה".

את דבריו סיים בפנייה למצביעי השמאל ובאמירה פוליטית נוקבת: "אני כל כך מקווה שהבוחרים מהצד השמאלי של המפה יבחרו לכל הפחות באנשים שפויים, שתומכים אמנם בשתי מדינות לשני עמים, אבל מאמינים בערבות הדדית גם כשמדובר במתנחלים. אצלי בחזון הפוליטי – הדמוקרטים לעולם לא יהיו האצבע השישים ואחת של הממשלה".