התכונן במשך 8 שעות: תושב מגדל העמק יואשם ברצח אובנך דינקו

בתום חקירה נרחבת: המשטרה הודיעה כי כתב אישום יוגש היום (שני) נגד תושב מגדל העמק בן 38, זאת בגין פיצוץ מטען ברכב בעיר עפולה ברצח של אובנך דינקו לפני כחודשיים.

לפי כתב האישום, האירוע התרחש ב-26 במאי, אז התקבל דיווח רכב שהתפוצץ בלב שכונת מגורים בעיר עפולה. מהמקום פונה המנוח אובנך דינקו במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותו בבית החולים העמק בעיר.

"למקום הוקפצו כוחות רבים ובתום הערכת מצב שביצע מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, בזירת האירוע, נקבע כי התיק יועבר לחקירה של היחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב עמקים" נאמר בהודעת המשטרה. "עם פתיחת החקירה, ביצעו חוקרי הימ"ר עשרות פעולות חקירה מהירות ותוך מספר שעות הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לבצע את מעצרו של הנאשם וכן לתפוס את הרכב שהתברר כרכב גנוב עליו הותקנו לוחיות זיהוי לגיטימיות שנגנבו מרכב זהה".

מחומר החקירה עלה כי פעולתיו של הנאשם - שהסתיימו בשעות הבוקר לאחר פיצוץ הרכב ורציחתו של דינקו - החלו כ-8 שעות לפני הפיצוץ, כאשר הנאשם יצא מאזור טבעון עם הרכב המבצעי וביצע פעולות הכנה רבות בזירת האירוע ובצירי הגישה. כאמור, הבוקר פרקליטות מחוז צפון, באמצעות עורכי הדין יערה ברזילי כהן ורועי אלפסי, תגיש כתב אישום נגד הנאשם בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת.