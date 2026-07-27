גל האנטישמיות בקנדה: ירי לעבר מאפייה יהודית בטורונטו

תקרית אנטישמית נוספת בקנדה: משטרת טורונטו פתחה בחקירה של שני אירועים שהתרחשו אמש (ראשון) בסניפי רשת המאפיות היהודית "Kiva's Bagel Bar", שהותקפו תוך עשרים דקות אחד מהשני. באחד המקרים דווח על ירי לעבר מבנה הסניף, ובמקרה השני דווח כי חלון של סניף אחר נופץ. לא היו נפגעים בשני האירועים.

במשטרה בוחנים האם קיים קשר בין שני האירועים, כשנאמר כי החקירה מתנהלת כחשד לפשע שנאה. "ברור לנו שהאירועים האלה מעוררים דאגה בקרב מי שעובדים ומתגוררים באזור, ובמיוחד בקרב חברי הקהילה היהודית" אמר קצין המשטרה המקומית סקוט בראדבורי. "כל המשאבים הדרושים עומדים לרשותנו כדי לחקור את המקרה באופן יסודי".

ראש עיריית טורונטו, אוליביה צ'או, גינתה גם כן את האירועים. "לשנאה מכל סוג אין מקום בטורונטו. כל מי שמבצע עבירה צריך להיעצר ולהיענש" הבהירה. "המשטרה תמשיך להגביר את האבטחה סביב מוסדות יהודים בעיר, וכעת ייבחנו גם צעדים נוספים".

שר החוץ גדעון סער הגיב לאירועים ואמר כי הוא "עוקב בדאגה אחר החדשות המדאיגות מטורונטו על פיגועים נוספים נגד עסקים יהודיים. למרבה המזל, איש לא נפגע. זהו הפיגוע האחרון בשורה ארוכה ומחרידה של אלימות והפחדה נגד הקהילה היהודית הקנדית. על ממשלת קנדה להתעמת עם גל האנטישמי האלים הזה!"