אירוע ירי בסיאטל: 2 הרוגים ו-5 פצועים בפסטיבל אוכל

זירת הפיגוע. "סיאטל סנטר" ( קולין מייקלס\שאטרסטוק )

אירוע ירי קשה נרשם הלילה (בין ראשון לשני) בפסטיבל אוכל שנערך בסיאטל שבצפון-מערב ארה"ב. לפחות שני אדם נהרגו וחמישה נוספים נפצעו, ביניהם אישה במצב קשה ופעוט בן שנתיים. לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, האירוע התרחש סמוך לשעה 18:00 בערב (לפי שעון מקומי) במרכז האירועים "סיאטל סנטר", שם התקיים פסטיבל האוכל "Bite of Seattle". עדי ראייה סיפרו כי שמעו "שבע או שמונה יריות", כשלדבריהם אנשים התחילו "לרמוס זה את זה" כדי להימלט אחרי ששמעו את קולות הירי.

בעקבות הירי, המשטרה סגרה את הפסטיבל ואת הרחובות הסמוכים, והחלה בסריקות נרחבות אחרי היורה. גם אולם הקולנוע הסמוך למרכז המבקרים נסגר, כששוטרים הפסיקו את הקרנת הסרט, נכנסו לאולם עם כלי נשק שלופים והורו לצופים לצאת מהאולם באיטיות כשידיהם מורמות.

הרשויות המקומיות הודיעו כי נפתחה חקירה לבדיקת נסיבות המקרה, אך בשלב זה לא דווח האם היורה נעצר. הפצועים פונו לבית החולים הארבורוויו בעיר לקבלת טיפול רפואי. על פי הרשויות המקומיות, חמשת הפצועים כוללים אישה שמצבה קשה, שתי נשים נוספות, צעיר, ופעוט בן שנתיים.