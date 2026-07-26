הרב מנדלביץ' לשר הביטחון: "לשחרר מיד את טל ינון דרדיק"

קריאה אישית וחריגה מופנית לשר הביטחון: אסיר ציון, הרב יוסף מנדלביץ' מגיבורי "מבצע חתונה", פנה למר ישראל כ"ץ בדרישה לפרק את הצו ולהורות על שחרורו לאלתר של טל ינון דרדיק.

בפנייתו הציף הרב מנדלביץ' היכרות מוקדמת בין השניים מתקופת כהונתו של כ"ץ כשר החקלאות. מנדלביץ' שילב בדבריו זיכרונות ממפגש עבר שבו נרתם כ"ץ לסייע בארגון הפגנה לשחרור יונתן פולארד, וציין כי כשם שפולארד שוחרר ומאבק העלייה הצליח, כך נדרש כעת מהשר צעד קונקרטי שבידיו לבצע. במכתבו התייחס הרב מנדלביץ' גם לסוגיית הצווים המנהליים. הוא ציין כי למיטב הבנתו השר כ"ץ מתנגד עקרונית לשימוש בכלי זה, אך טען כי ישנם גורמים הפועלים מאחורי גבו במטרה לעקוף את מדיניותו. את דבריו חתם בהבעת הערכה לפועלו של השר למען הביטחון, לצד דרישה לקחת דקה, להרים טלפון ולהורות על שחרורו המיידי של דרדיק כדי שיוכל לחזור למשפחתו. לחץ פוליטי ומצב בריאותי מדרדר הפנייה מצטרפת למהלך נרחב יותר שנרשם הבוקר, כאשר 13 חברי כנסת ושרים, יחד עם כ-150 חברי מרכז ליכוד, פנו אף הם לשר הביטחון בקריאה לבטל את הצווים המנהליים שהוצאו נגד מתיישבים ביהודה ושומרון, ולפעול לשחרורו של דרדיק.

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דרדיק, תושב חווה בבנימין ואב לארבעה, נעצר לפני כสาม שבועות בטענה להפרת צו מנהלי שהטיל עליו אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט. לפי הצו, היה עליו לשהות במעצר בית מלא בבית חמותו, אלמנה כבדת שמיעה, וזאת ללא הסכמתה. עורכי דינו מארגון חוננו פנו בזמנו לאלוף הפיקוד והבהירו כי הצו אינו ישים, אך ימים ספורים לאחר מכן נעצר.

מאז מעצרו שובת דרדיק רעב במחאה על הצו, והיום הוא מציין את היום ה-20 לשביתה. בשבוע האחרון חלה הידרדרות במצבו הרפואי והוא סובל מהתעלפויות חוזרות ונשנות. בעקבות המצב הבריאותי המדרדר, פנו בארגון חוננו בבקשה דחופה להעבירו לטיפול רפואי בבית חולים.