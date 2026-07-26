ביטוח לאומי בצעד דרמטי: דורש החזרים של מענקי השבעה באוקטובר

ביטוח לאומי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

הביטוח הלאומי פנה בימים האחרונים לאלפי נפגעי פעולות איבה בדרישה להחזר כספי מצטבר של כ-15 מיליון שקלים. הפנייה נעשתה לאחר שבדיקות קפדניות העלו כי כספים שיועדו לטיפולים אלטרנטיביים שימשו בפועל לרכישת כרטיסי טיסה, מכשירי סמארטפון, פריטי ביגוד ותכשיטים.

עם פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', הנהיג הביטוח הלאומי מנגנון החזרים כספיים כנגד קבלות עבור טיפולים שיקומיים מגוונים, בהם דיקור, גלישת גלים, רכיבה טיפולית וטיפולי טווינא. אולם, במהלך בדיקה של המוסד התגלו פערים בין הצהרותיהם של כ-2,700 נפגעים בדבר קבלת טיפולים ברפואה משלימה, לבין הקבלות שהוגשו בפועל, אשר חלקן שיקפו הוצאות אישיות על חופשות ומוצרי אופנה וצריכה. בנוסף לכך, אותרו גורמים שפנו באופן אקטיבי לנפגעי איבה והציעו להם לזייף קבלות תמורת תשלום, תוך העברת הדיווחים הכוזבים לביטוח הלאומי. בעקבות הממצאים והפרת הוראות החוק, נשלחו ל-2,700 המבוטחים דרישות החזר.

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מהמוסד לביטוח לאומי נמסר כי אסון ה-7 באוקטובר צירף למעגל האיבה עשרות אלפי נפגעים שהוכרו וטופלו על ידו. במוסד הדגישו כי ההחזרים לטיפולים אלטרנטיביים נועדו לטובת בריאות הגוף והנפש ושיקומם של הנפגעים, וכי מי שניצל הטבות אלה לקניית תכשיטים, מכשירי חשמל, ריהוט או ביגוד – עשה זאת ביודעין.

עוד ציינו בביטוח הלאומי כי הכסף מגיע מהציבור ונצבע מראש לטובת טיפולים רפואיים ולא למסע קניות אישי. במוסד הבהירו כי התנהלות זו פוגעת ברובם המכריע של נפגעי האיבה, הפועלים כחוק וזקוקים לטיפולים אלו, והוסיפו כי הכספים שייגבו בחזרה ימשיכו להיות מיועדים אך ורק לזכאים לכך.