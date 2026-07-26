הפתעה בעולם התקשורת: העיתונאים הוותיקים עוברים לערוץ החדש

ערוץ 16 ממשיך להרחיב את מערך החדשות והאקטואליה שלו, ומודעה על הצטרפותם של שני עיתונאים בעלי ניסיון רב לצוות השידורים: לירן לוי וד"ר איתי גל.

לירן לוי יכהן כראש דסק הפלילים וכפרשן לענייני ביטחון הפנים. לוי פועל כעשור ככתב משטרה ופלילים, בין היתר ב"ידיעות אחרונות", ynet, וואלה וערוץ 20. במהלך השנים פרסם שורה של תחקירים וחשיפות, בהם פרשת הסרסור בסוהרות ואונס החיילת בכלא גלבוע – חשיפה שהובילה לחקירה פלילית, הגשת כתבי אישום ושינוי מדיניות בשירות בתי הסוהר, ואף זיכתה אותו בפרס אגודת העיתונאים לתחקירים בשנת 2022. במסגרת תפקידו בערוץ 16 יוביל את סיקור תחומי הפלילים וביטחון הפנים, יבצע תחקירים ויפתח כתבות עומק.

לצידו מצטרף ד"ר איתי גל, שישמש ככתב הבריאות של הערוץ. במסגרת תפקידו יסקר ד"ר גל את מערכת הבריאות, בתי החולים, קופות החולים, בריאות הציבור, מחקרים רפואיים, מגפות, חדשנות וטכנולוגיה רפואית. ד"ר גל הוא רופא מומחה ועיתונאי אשר שימש במשך 19 שנים ככתב הבריאות של ynet ו"ידיעות אחרונות". בשנים האחרונות שימש ככתב הבריאות והטכנולוגיה של "מעריב" ו"הג'רוזלם פוסט", לצד הגשת תוכנית הבריאות "סטטוסקופ" ברשת 13.