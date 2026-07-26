משבר: מתקפות החות'ים מטלטלות את שוק הנפט והביטוח העולמי

הסלמה חדה בים האדום מעוררת דאגה גוברת בשווקים הגלובליים, לאחר שלאחרונה מורדי החות'ים בתימן הכריזו על מצור ימי נגד סעודיה ופתחו בגל תקיפות ישירות על מכליות נפט. המהלך, שלדברי החות'ים נועד כתגובה לתקיפות אוויריות על שדה התעופה בצנעא, הוביל לפגיעה בפועל בתנועת הסחר הימי באחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם.

על פי הודעת דובר החות'ים, הכוחות ביצעו תקיפות משולבות באמצעות טילים בליסטיים, טילי שיוט וכטב"מים נגד שתי מכליות סעודיות במהלך סופ"ש האחרון. הרשויות בסעודיה אישרו כי אחת המכליות עלתה באש, אך לא דווח על נפגעים בקרב הצוות. בעקבות האירועים, כלי שיט מסחריים החלו לשנות מסלולים או לסגת לחלוטין מהאזור, כאשר לפחות שבע מכליות ביצעו פניית פרסה סמוך לחופי תימן.

השלכות המשבר לא איחרו להגיע גם לשוק הביטוח הימי. חברות ביטוח מרכזיות בלויד'ס של לונדון הודיעו כי הן שוקלות או כבר החלו להסיר כיסוי ביטוחי מספינות בעלות זיקה לסעודיה. פרמיות ביטוח סיכוני מלחמה זינקו ביותר מפי שלושה בתוך ימים ספורים, כאשר עבור כלי שיט הקשורים לנמלים בדרום סעודיה דווח על עלויות גבוהות במיוחד.

במקביל, שוק האנרגיה מגיב בעצבנות. מחירי הנפט מסוג ברנט חצו את רף 100 הדולרים לחבית, על רקע החשש לשיבושים מתמשכים באספקה. אנליסטים מזהירים כי אם תימשך הפגיעה בתנועת המכליות גם דרך מצר הורמוז וגם דרך באב אל-מנדב, המחירים עלולים להמשיך ולעלות ואף להגיע לרמות של 120 דולר לחבית בהמשך השנה.

חברות ספנות כבר החלו לנקוט צעדי זהירות, כולל שינוי מסלולים ארוכים ויקרים יותר סביב כף התקווה הטובה באפריקה, במטרה להימנע מהסיכון הביטחוני. מהלך זה צפוי להאריך זמני אספקה, לייקר עלויות וליצור לחץ נוסף על שרשראות האספקה הגלובליות.