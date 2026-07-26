סטרוק אחרי הניצחון: "לא סופרת לפי עדות, אלא לפי הצלחות"

הפריימריז בציונות הדתית. לאחר ההכרזה על תוצאות הפריימריז במפלגת הציונות הדתית, השרה אורית סטרוק, שכבשה את המקום הראשון, כבר מסתכלת קדימה לעבר המערכה הבאה. בראיון ראשון לאחר הבחירה, הביעה סטרוק הערכה רבה לחברי הגוף הבוחר והבטיחה לעשות הכל כדי להצדיק את האמון שניתן בה.

"המטרה: להביא הרבה מנדטים"

סטרוק הדגישה כי המשימה העיקרית כעת היא הגדלת כוחה של המפלגה. "יש לנו המון עבודה", הצהירה השרה, "אנחנו צריכים ללכת להביא הרבה מאוד מנדטים כדי שכל הנבחרים שלנו ייכנסו וכדי שנוכל להמשיך להשפיע טוב על מדינת ישראל כפי שעשינו עד עכשיו וביתר שאת".

אל מול הטענות כי הרשימה אינה מחדשת וכי היא מורכבת מאותן דמויות המזוהות גיאוגרפית עם "כביש 60", השיבה סטרוק בנחרצות כי המבחן הוא מבחן התוצאה. לדבריה, הרשימה הנוכחית היא זו שהביאה את "ההישגים הטובים ביותר בכנסת ובממשלה היוצאת".

סטרוק הבהירה כי בעיניה המיקום הגיאוגרפי אינו רלוונטי: "זה בכלל לא תלוי מאיזה כביש אנחנו באים, זה תלוי בערכים, בכישרון, במסירות, ביושרה, בחריצות ובעבודה המשותפת".

"לא סופרת לפי עדות"

השרה התייחסה גם לביקורת על כך שהרשימה נתפסת כ"אשכנזית מדי", ודחתה את העיסוק במגזרים העדתיים. "אני לא סופרת לא לפי עדות ולא לפי כבישים", הבהירה, "אני סופרת לפי יכולות, הצלחות ומסירות. עבודה אינסוף והצלחות – זה מה שאני סופרת וזה מה שהציבור צריך לספור".

אמון מלא בסמוטריץ'

כשנשאלה לגבי המלצותיה ליו"ר המפלגה, בצלאל סמוטריץ', בנוגע לשריונים אפשריים ברשימה, בחרה סטרוק שלא להתערב. היא ציינה כי היא סומכת עליו ב-100% שיקבל את ההחלטות הנכונות לבניית הרשימה לקראת הבחירות.

בסיום הראיון, כאשר נשאלה על עמדתה בנוגע לניסיונות של נתניהו לקדם איחוד עם איתמר בן גביר, העדיפה סטרוק שלא להשיב וחתמה את הראיון במילים: "אין לי זמן".