מאסק מטלטל את הרשת: X תחשוף את כל הסודות שלה לציבור

אילון מאסק הודיע כי פלטפורמת X צפויה לחשוף את כלל קוד המקור שלה לציבור כבר בחודש אוגוסט, במהלך שעשוי להפוך אותה לרשת החברתית הגדולה הראשונה שמבצעת פתיחה מלאה של הקוד התפעולי שלה.

המשמעות המעשית היא יותר בקרה ציבורית: מפתחים, חוקרי אבטחה ועיתונאים יוכלו לבדוק איך הפלטפורמה עובדת, האם יש בעיות אבטחה, ואילו מנגנונים משפיעים על המלצות, הרשאות וזרימת מידע. מצד שני, חשיפה כזו יכולה גם להקל על זיהוי חולשות וליצור אתגרי אבטחה ותפעול, במיוחד אם אין תחזוקה מסודרת או ניהול רישוי ברור.

בהודעה שפרסם ב-24 ביולי, כתב מאסק כי "כל שורת קוד שנוגעת למערכת של X תהיה קוד פתוח ותעבור ביקורת של צד שלישי", והדגיש כי שקיפות מלאה היא תנאי לאמון המשתמשים. לפי הדיווחים, החברה מתכננת גם לאפשר לגורמים חיצוניים לאמת שהקוד שיפורסם אכן תואם את המערכת שפועלת בפועל.

המהלך מגיע כהמשך ישיר לצעדים קודמים של החברה בתחום השקיפות. מוקדם יותר השנה פתחה X את קוד אלגוריתם ההמלצות שלה, ובהמשך אף פרסמה עדכון מקיף שלו. עם זאת, הפעם מדובר בצעד רחב בהרבה, הכולל לפי ההצהרות את כלל התשתיות והמערכות של הפלטפורמה.

במקביל, ההכרזה משתלבת במגמה רחבה יותר בתעשיית הטכנולוגיה. באותו יום דווח כי חברות מובילות בהן מיקרוסופט, אנבידיה, מטא ו-IBM חתמו על מכתב הקורא למקבלי ההחלטות להימנע מהגבלות מוקדמות על מודלים פתוחים של בינה מלאכותית, בטענה כי צעדים כאלה עלולים לפגוע בתחרות ובחדשנות.

למרות ההצהרות הדרמטיות, נותרו סימני שאלה משמעותיים סביב המהלך. בין היתר, מאסק טרם פירט תחת איזה רישיון יופץ הקוד - פרט קריטי שיקבע האם מדובר בקוד פתוח אמיתי המאפשר שימוש, שינוי והפצה, או במודל מוגבל יותר של "קוד זמין לצפייה".

התשובות לשאלות הללו צפויות להתבהר רק לאחר פרסום הקוד בפועל, אך ברור כי מדובר במהלך שעשוי להשפיע לא רק על X, אלא גם על הדרך שבה פלטפורמות טכנולוגיות גדולות מתייחסות לשקיפות ולאמון המשתמשים.