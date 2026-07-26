רוטמן בתגובה ראשונה לתוצאות הפריימריז

יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, ח"כ שמחה רוטמן שנבחר במקום השני בפריימריז של הציונות הדתית ורביעי ברשימה, הגיב לתוצאות הבחירות במרכז המפלגה:
"תודה רבה וגדולה לכל אחד ואחת מחברי מרכז הציונות הדתית שנתנו בי את אמונם ובחרו בי להמשיך ולייצג את דרכנו".
"אני רואה בתוצאה הזו לא רק הבעת אמון אישית בי, אלא בעיקר שליחות ומחויבות גדולה. אמשיך לפעול בנחישות למען עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. בראש ובראשונה, למען השלמת תיקון מערכת המשפט, למען ההתיישבות ולמען חיזוק הזהות היהודית של עם ישראל".
רוטמן על תוצאות הבחירות| צילום: יוסי בן עטר, סרוגים
רוטמן הוסיף: "הפריימריז הסתיימו. עכשיו כולנו יחד, מאוחדים, יוצאים למשימה הבאה: לנצח בבחירות ולהמשיך לפעול למען מדינת ישראל, למען עם ישראל ולמען הגשמת החזון של "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה". בעזרת ה' נעשה ונצליח".