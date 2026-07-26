סמוטריץ' מזהיר: "הימין בתרדמת, יחזרו לנתיב אוסלו"

שר האוצר ויושב ראש מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ' קיים הצהרה מיוחדת לאחר סיום הפריימריז במפלגה, וחשיפת רשימת המועמדים לכנסת.

ראשית, בירך יו"ר המפלגה על קיום הצבעת פריימריז מוצלחת, ושיבח את רשימת המועמדים לכנסת: ״בזכותכם, בחרנו הערב נבחרת מנצחת לציונות הדתית. אני גאה בכל אחד ואחת ממי שנבחר הערב לייצג את הציונות הדתית בכנסת הבאה. יש לנו כאן אנשי רוח ומעשה, אנשי ביצוע נמרצים עם עשייה מוכחת, לצד אידאולוגיה מוצקה ומטרה משותפת אחת - לפעול למען מדינת ישראל מתוך מחויבות לעם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל״.

״הערב הזה מוכיח יותר מכל, כי התנועה שלנו היא דמוקרטיה חיה ובועטת, שמאפשרת התמודדות מכובדת וממשיכה להצמיח מתוכה את דור המנהיגות הבא של מדינת ישראל״.

סמוטריץ' המשיך ותיאר את הישגי המפלגה, למרות מה שתיאר כמסע ארוך שנים של השחרה ושקרים כנגד המפלגה: "״במשך שנים ארוכות ניסו להשחיר אותנו, להכפיש אותנו ולהדביק לנו תוויות שקריות.הכל נועד כדי לייצר דה לגיטימציה למימוש המדיניות לשמה נבחרנו. אך מול מסע התעמולה והתבהלה שלהם עומד רק דבר אחד - האמת. הציונות הדתית היא המפלגה שעשתה הכי הרבה למען הציבור הרחב בישראל״.

״בלי רעש וצלצולים, הבאנו הישגים אדירים בכל תחום שהיה תחת אחריותנו. בכנסת, בממשלה ובקבינט המדיני בטחוני - שינינו את תפיסת הביטחון של ישראל, חוללנו מהפכת ענק בהתיישבות, הצעדנו את הכלכלה הישראלית לשיאים תוך כדי מלחמה, ביצענו תיקונים היסטוריים במערכת המשפט ושמרנו על זהותה היהודית של המדינה״.

בניגוד לקמפיין השקרי כאילו דאגנו רק ליהודה ושומרון. השקענו עשרות מיליארדים בשיקום ומיגון הצפון ועוטף עזה, חבילות ענק לפיתוח וחיזוק יישובי קו העימות ולהצלת ערי הגליל, הענקנו הטבות מס בפריפריה, הורדנו מיסים ונתנו מענקים חסרי תקדים למילואימניקים. חוללנו רפורמת ענק בבריאות הנפש, והענקנו מעטפת רחבה לעולים חדשים ולמשפחות צעירות. וכן, בלי להתנצל, אנחנו גם הורגים הלכה למעשה את הרעיון המסוכן של הקמת מדינה פלסטינית בלב ישראל.

בנוסף המשיך את דבריו באזהרה חמורה לעתיד ההתיישבות, באפשרות שתקום ממשלה בראשות גדי איזנקוט ומפלגות השמאל:

"הימין והמחנה הלאומי נמצאים בתרדמת שמזכירה את בחירות 92 ערב הסכמי אוסלו הארורים, אנחנו עלולים לקום למחרת הבחירות עם ממשלת שמאל מסוכנת בתמיכת הערבים".

"אם גדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הוא יהרוס את כל מה שעשינו ביהודה ושומרון ועם שותפיו לשמאל יחזור לנתיב אוסלו להקמת מדינה פלסטינית. איזנקוט ייסוג מקווי ההגנה שהקמנו בלבנון, סוריה ועזה ויחזור לקונספציית ההכלה והכניעה. שר הביטחון בממשלתו, יאיר גולן, יסגור את מכינת עלי, יפנה יישובים ויפרק את כל מפעל ההתיישבות והחוות.".

"רגע אחרי שמחבלים נפשעים רוצחים את האחים שלנו, הם לא קוראים לזה פיגוע אלא ״עימות מיותר״ שבו אשמים בכלל המתנחלים. אבל הדבר החמור ביותר כאן הוא שתיקת שותפיהם לממשלה שלמעשה מגבה את דבריהם".

השר תיאר את תוכניתו להתמודדות עם הטרור המתגבר, וחיזוק ההתיישבות ביתר שאת: "בימים בהם הטרור הערבי מרים את ראשו התשובה צריכה להיות מוחצת. פירוק תשתיות הטרור, רדיפת אחרון המחבלים וביצור אחיזתנו בארץ מולדתנו".

"אני מתחייב שנמשיך ונחזק את חלוצי ההתיישבות והחוות הגיבורים. הם חומת המגן של מדינת ישראל. לכן דרשתי מראש הממשלה לאפשר הקמה של יישוב במוצב סלע בסמוך למקום בו אירע הפיגוע הנורא בסוף השבוע בו נרצחו בניהו מלט ורס״ן יובל עזרא השם יקום דמם".

ולבסוף קרא לבטל את הסכמי אוסלו ולבטן את האחיזה גם בשטחי A ו-B: "הגיעה העת לבטל את הסכמי אוסלו ואת החלוקה של ארץ ישראל לשטחיA, B וC . זו התשובה הציונית ההולמת שלנו לטרור שמנסה לנשל אותנו מארצנו".