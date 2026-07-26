סקר מנדטים: המגמה מתהפכת; נתניהו נוסק, איזנקוט מאבד גובה

סקר מנדטים חדש שפורסם הערב במהדורת כאן חדשות מציג התחזקות קלה למפלגת השלטון לצד תזוזות במפת האופוזיציה. על פי הנתונים, מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו עולה ל-22 מנדטים לעומת 21 בסקר הקודם. מנגד, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט יורדת במנדט ועומדת כעת על 21 מנדטים.

מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט נחלשת אף היא במנדט ויורדת ל-14 מנדטים. מנגד, הדמוקרטים מציגה התחזקות של מנדט אחד ומגיעה ל-10 מנדטים, ברקע הפריימריז שנערכו במפלגה. במקביל, עוצמה יהודית יורדת ל-9 מנדטים וישראל ביתנו שומרת על כוחה עם 9 מנדטים.

בחלק החרדי והדתי של המפה, ש"ס ויהדות התורה שומרות על יציבות עם 8 מנדטים כל אחת, בעוד הציונות הדתית מקבלת 5 מנדטים. בגזרה הערבית, חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות 5 מנדטים כל אחת. מפלגת המילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל עוברת את אחוז החסימה שבוע שני ברציפות ומקבלת 4 מנדטים. מנגד, כחול לבן בראשות דדי שמחי ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.

נתניהו ואיזנקוט צמודים בהתאמה לראשות הממשלה

בסך הכל, הגוש בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו מתחזק במנדט נוסף ועומד על 52 מנדטים. בנוסף לכך, הסקר בחן את שאלת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה ומציג קרב צמוד בצמרת. נתניהו זוכה ל-39 אחוזי תמיכה, בעוד איזנקוט מגיע ל-38 אחוזים. במצ'אפ מול נפתלי בנט הפער מתרחב, כאשר נתניהו מוביל עם 39 אחוזים לעומת 31 אחוזים בלבד לבנט.