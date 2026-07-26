מנטורית דה וויס בווידוי מפתיע: "אסור לי להתאמן עם גברים"

רגע אחד על סט הצילומים של "דה וויס" הצליח לתפוס את השופטים לא מוכנים, והוא כנראה גם יהפוך לשיחת היום. במהלך שאלות מאחורי הקלעים של המנחה מיכאל אלוני, התפתחה שיחה ספונטנית שהוציאה מכוכבת הזמר עדן בן זקן הצהרה חד-משמעית.

בהצצה לפרק שישודר הערב (ראשון) כשאלוני שאל את עדן אם הייתה עושה אימון כושר אצל מאמן מסוים, בן זקן לא היססה וענתה מייד: "קודם כל אסור לי להתאמן אצל גברים, בוא נתחיל מזה. אני מתאמנת אך ורק אצל נשים".

הקביעה הנחרצת של עדן הפתיעה את המנטורים באולפן, כשמי שגנבה את ההצגה הייתה נועה קירל, שיושבת לצידה בכיסא השופטים וצחקה, ככל הנראה ממבוכה. מיכאל אלוני לא ויתר וניסה להבין מאיפה מגיע הכלל הנוקשה: "מי אוסר עלייך עדן, שוקי?" (בהתייחסות לבעלה, שוקי ביטון).

בן זקן, שהבינה מהר מאוד לאן הדיון עלול להתגלגל, מיהרה לעצור את הדרמה בחיוך ובהומור: "די, אתה רוצה להכניס אותי עכשיו לכותרות בחוץ? מי פמיניסטית, לא פמיניסטית... עזוב אותנו. תקשיב, בוא נדבר מוזיקה, זה באמת יותר חשוב".