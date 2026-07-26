טרגדיה מיותרת: צה"ל מודה כי הכיר את הטיול לכפר תל

על פי הדיווח של הכתב צבאי דורון קדוש בחדשות גלי צה"ל, בצבא הכירו רשמית בכך שעודכנו מראש על כוונת מתיישבים לצאת לסיור במרחב הכפר תל, אך לא נערכו לאבטח את המטיילים, דובר שהוביל לפיגוע הרצחני שהביא אל מותם של בניהו מלט ורס"ן יובל עזרא ז"ל.

גורמים רשמיים הודו הערב כי הגורמים הרלוונטים במרחב ובשרשרת הפיקוד של צה"ל, אכן עודכנו מבעוד מועד לגבי תוכנית המתיישבים לצאת לסיור במרחב הסמוך אל כפר, אך מסיבה לא ברורה לא בוצעו ההכנות הנדרשות ולא נשלחו כוחות לאבטח את הטיול ואת המרחב.

כזכור, במהלך הסיור בשטח חטף ערבי נשק ופתח בירי שהביא למותם של בניהו מלט ורס"ן יובל עזרא, בפיגוע רצחני וטרגי. כעת יידרשו גורמים בצה"ל להציג מדוע לא אובטח הטיול או נפרשו כוחות במרחב, וכיצד אושר הסיור ללא שום מסגרת ביטחונית מתאימה.