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שלמה פילבר מזהיר: הם יגרמו להפסד של הימין בבחירות

יועץ הסקרים ואיש התקשורת, שלמה פילבר, קורא לאיחוד כוחות בגוש הימין לקראת הבחירות, ומזהיר מריצה של מפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה: "זו דרך גרועה לנהל את הקולות"

19:58
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שלמה פילבר (חיים גולדברג / פלאש90)

אזהרה בגוש הימין: עו"ד שלמה פילבר התייחס הבוקר בראיון ליעקב ברדוגו ודורון כהן ברדיו 'גלי ישראל' למפה הפוליטית, וקרא לצעדים אקטיביים למניעת אובדן קולות בימין.

"אם הימין רוצה לנצח, הוא צריך לאחד כוחות, להוריד את כל מי שמסכן את גוש הימין ולהתמקד בעיקר ולא בתפל", אמר פילבר.

פילבר הדגיש את הסכנה בריצה נפרדת של מפלגות קטנות: "כבר עכשיו צריך להרים דגל אדום: אם הימין האידאולוגי ימשיך להקים מפלגות נישה ולהשתעשע ברעיונות של מפלגות שאין להן סיכוי לעבור את אחוז החסימה – זו דרך גרועה לנהל את הקולות, וזה עלול לשרוף לימין 3–4 מנדטים".

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