בדרך לחיזבאללה? צבא לבנון עצר הברחת ענק

דוברות צבא לבנון הודיעו לפני רגעים על סיכול הברחת ענק במדינה, של מזומן ועשרות קילוגרמים של סמים ממריצים שנועדו למטרות סחר.

על פי הפיקוד הלבנוני, החשודים אותרו במסגרת פעולות מעקב ומודיעין שבוצעו על ידי הצבא במרחב זוק מסבח – כסרוואן כמה קילומטרים צפונית לביירות.

הכוחות סגרו על החשודים ששמותיהם לא פורסמו, והחל קרב יריות בין הצדדים, כאשר אחד החשודים שלף כלי נשק והחל לפתוח בירי אל עבר כוחות הצבא, שהחזירו אש בתגובה ופצעו את אחד החשודים.

בחיפוש איתרו הכוחות הלבנוניים לא פחות מ-60 קילוגרמים של כדורי ואבקת סם מסוג קפטגון, מנוע כלכלי משמעותי של ארגוני פשיעה ברחבי האזור, וגם של ארגוני טרור כמו חיזבאללה.

בנוסף אותרו בכליהם של החשודים נשק, תחמושת, רימון יד ושטרות מזויפים רבים.

קפטגון הוא סם בייצור כימי שפופולרי במיוחד בעולם הערבי, ונחשב לאחד ממקורות ההכנסה המשמעותיים ביותר של גופי פשיעה באזור, ביניהם גם ארגוני טרור רבים הסוחרים בו כמקור למזומנים, כמו גם ארגון הטרור חיזבאללה.