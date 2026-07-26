כוכב "האח הגדול" חושף: "נאנסתי פעמיים"

יענקי גולדהבר ( צילום: (Oren Ben Hakoon/Flash90) )

יענקי גולדבר, כוכב "האח הגדול", שיתף היום (ראשון) כי עבר שתי תקיפות מיניות - האחת בתקופת לימודיו בישיבה והשנייה לפני כשנה. בפוסט חשוף וכואב סיפר כי במשך תקופה ארוכה בחר לשתוק מתוך פחד, אך החליט כי הגיע הזמן לדבר ולהעניק קול גם לנפגעים נוספים.

"זה קרה פעמיים" בפתח דבריו כתב גולדהבר: "זה קרה פעמיים. פעם ראשונה בישיבה, ופעם שנייה לפני שנה או קצת יותר". בהמשך תיאר את הדרך שבה, לדבריו, מתחילה הפגיעה ואת התחושות הקשות שמלוות אותה: "זה מתחיל מפרגון קטן, נמשך לסדרה של שיחות בלתי פוסקות ואז החרדה מכל רגע בחיים. שיחות אינטימיות שברגע אחד יכולות לשבור לך את הלב ולפרק לך את החיים". לדבריו, מאחורי המסכים פועלים אנשים שיודעים כיצד לנצל את קורבנותיהם ולהטיל עליהם פחד מתמשך. "ישנם אנשים רעים מאוד מאחורי העמודים האלה שיודעים בדיוק איך להפעיל אותך ומאיימים עליך, ואתה חי בבעתה כל רגע ורגע בחיים האלה", כתב.

גולדהבר ועוגת יום ההולדת בעיצוב צה"ל ( אור גפן )

"פחדתי פחד מוות לדבר על זה"

גולדהבר חשף כי במשך זמן רב נמנע מלשתף במה שעבר, בין היתר מתוך חשש מתגובת הסביבה ומהשלכות אפשריות. "האמת, עד היום פחדתי פחד מוות לדבר על הדבר הזה. פחדתי שברגע שאדבר גם ארגיש נכות בעיניי הסביבה, ובעיקר פחדתי שהאנשים הבזויים האלה יתחילו לפרסם דברים קשים", שיתף.

אלא שלדבריו, דווקא הבוקר הבין כי אינו מוכן עוד להמשיך ולחיות בפחד. "הבנתי שאני חייב לעשות את זה. אני לא מפחד יותר. אני לא אתן לאף בן אדם בעולם להשתיק אותי ולתת לי לחיות בפחד אינסופי".

"חייבים לשים לזה סוף"

הוא סיים במסר חד וברור, שלדבריו מיועד לא רק עבורו אלא גם עבור נפגעים ונפגעות נוספים.

"אני אנצח אתכם. אתם תשלמו על המעשים שלכם. זה לא רק נגדי. יש עוד מאות ואלפי צעירים שעוברים את הסבל הזה. חייבים לשים לזה סוף", כתב.