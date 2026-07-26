אודיה פינטו: "לא דמיינתי שכך תיראה השנה אחרי החתונה"

אליאור מברך את אודיה. ( מתוך הסטורי של אודיה. )

שנה לאחר שנישאה, כוכבת הריאליטי והמשפיענית אודיה פינטו בחרה לפתוח את הלב ולשתף בהתמודדות האישית שלה עם השאלות הבלתי פוסקות סביב היריון והקמת משפחה.

בסרטון שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה סיפרה כי לפני שנה הייתה בטוחה שכעבור שנה כבר תהיה אמא. אלא שהמציאות, לדבריה, הייתה שונה לחלוטין - ובמקום שמחה וציפייה, היא מצאה את עצמה מתמודדת שוב ושוב עם אכזבות, לצד אינספור שאלות, עצות והערות מהסביבה.

"כולם בטוחים שהם יודעים מה נכון בשבילך"

פינטו תיארה כיצד מאז שהתחתנה היא נתקלת כמעט בכל מפגש בשאלות כמו "נו, מתי זה קורה?", לצד המלצות על רופאים, סגולות, ברכות ועצות שונות - גם מאנשים שאינם מכירים את מצבה האישי.

לדבריה, אף שרבים מתכוונים לטוב, ההתערבות הזו עלולה להיות מכאיבה במיוחד, משום שאיש אינו יודע מה עובר על האדם שמולו. "זה מביך אותי", אמרה. "אני נבוכה. אתם לא יודעים מה אישה עוברת, ואין לכם מושג מה קורה בחיים שלה."

"לאף אחד אין רשות להיכנס לרחם של אישה"

בהמשך הסרטון העבירה פינטו מסר חד לכל מי שנוהג לשאול נשים נשואות על היריון. "לאף אחד אין רשות להיכנס לרחם של אישה", אמרה. "גם אם היא נשואה, גם אם עבר זמן מאז החתונה - זה עניין אישי שלה בלבד."

לדבריה, שאלות שנראות תמימות עלולות לגעת בנקודות הכואבות ביותר, במיוחד כאשר אישה מתמודדת עם ציפיות, אכזבות או תהליך אישי שאינו גלוי לסביבה.

אודיה ובעלה אליאור. ( צילום מתוך האינסטגרם של אודיה. )

"אני יודעת שאהיה אמא בזמן הנכון"

לצד הכאב, פינטו שיתפה גם באמונה שמחזיקה אותה בתקופה הזו. היא סיפרה כי היא מרבה להתפלל ומאמינה שהכול יקרה בזמן הנכון עבורה. "אני יודעת שאהיה האמא הכי טובה בעולם", אמרה. "אבל זה יקרה בזמן שהקב"ה יחליט."

את הסרטון סיימה בבקשה פשוטה מהציבור: לגלות יותר רגישות כלפי נשים, ולהימנע משאלות והערות על היריון, משום שלעולם אי אפשר לדעת מה מסתתר מאחורי החיוך של מי שעומדת מולנו.