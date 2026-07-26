ראש השב"כ דוד זיני נפגש עם נפתלי בנט

ראש השב"כ דוד זיני נועד לאחרונה לפגישה ממושכת עם ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, כך דיווח ירון אברהם בחדשות 12.

הפגישה יזם ראש השב"כ עצמו, והיא נערכה ברקע דברים שאמר בנט בראיון לתקשורת, לפיהם אם המינויים שביצע ראש הממשלה "לא יעבדו בשביל ישראל ויכניסו פוליטיקה – הם יוחלפו".

זאת בהמשך לפרסום של מוריה אסרף בחדשות 13 על פגישה שקיים זיני גם עם חבר הכנסת גדי איזנקוט. כעת מתברר כי ראש הארגון ביקש להיוועד גם עם בנט, המועמד לראשות הממשלה, במטרה להבהיר כי השב"כ פועל בצורה ממלכתית ויעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל דרג מדיני ייבחר.

בנוסף, השיחה בין השניים עסקה בסוגיות אבטחה, זאת לאור העלייה באיומים כלפי נבחרי ציבור. כזכור, במהלך השנה האחרונה נחשפו מספר ניסיונות של חוליות טרור לפגוע בבנט, הן במרחב הדיגיטלי והן באופן פיזי.