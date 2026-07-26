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עומס חום כבד; איזור אחד יבער. תחזית מזג אוויר

בימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ובמהלך השבוע ייעשה חם ויבש בפנים הארץ ובהרים לצד עומס חום במישור החוף. תחזית מזג אוויר

19:09
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(שאטרסטוק)

מזג אוויר לימים הקרובים: בימים הקרובים צפויה עלייה הדרגתית בטמפרטורות, שתגיע לשיאה לקראת סוף השבוע.

יום שני: מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות.

יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה.

יום רביעי: מזג האוויר יהיה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. במישור החוף יהיה הביל.

יום חמישי: בהיר. תחול הכבדה בעומסי החום, וייעשה חם ויבש מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים. במישור החוף יוסיף להיות הביל.

יום שישי: יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים, והביל במישור החוף.

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