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הגיע הזמן לבשר

התגעגעתם לבשר? המתכון שכולם מחכים להכין אחרי תשעת הימים

אחרי ימים של ארוחות חלביות, הגיע הזמן להחזיר לשולחן את הקלאסיקה האהובה. קציצות בקר עסיסיות ברוטב עגבניות עשיר הן מתכון שתמיד מצליח ומתאים לכל המשפחה

19:00
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קציצות ברוטב (צילום: AI)

אחרי תשעת הימים, רבים חוזרים סוף סוף לארוחות בשריות. אם גם אתם התגעגעתם לטעמים של הבית, סיר קציצות בקר ברוטב עגבניות עשיר הוא בדיוק הדרך המושלמת לחזור לשגרה - מתכון פשוט להכנה, עסיסי ומלא בטעמים, שמתאים לכל המשפחה.

מצרכים

לקציצות:

  • 500 גרם בשר בקר טחון
  • בצל קטן קצוץ דק
  • ביצה
  • 3 כפות פירורי לחם
  • 2 שיני שום כתושות
  • 2 כפות פטרוזיליה קצוצה
  • כפית מלח
  • חצי כפית פלפל שחור
  • חצי כפית פפריקה מתוקה
  • 2 כפות שמן לטיגון

לרוטב:

  • 2 כפות שמן זית
  • בצל גדול קצוץ
  • 3 שיני שום כתושות
  • 2 כפות רסק עגבניות
  • קופסת עגבניות מרוסקות (400 גרם)
  • כוס מים
  • כפית פפריקה מתוקה
  • חצי כפית כמון (לא חובה)
  • כפית סוכר
  • מלח ופלפל לפי הטעם
  • חופן פטרוזיליה קצוצה להגשה

אופן ההכנה

  1. מערבבים בקערה את כל מרכיבי הקציצות עד לקבלת תערובת אחידה.
  2. יוצרים קציצות בגודל בינוני ומטגנים אותן קלות מכל הצדדים במשך 2-3 דקות בלבד. מוציאים לצלחת.
  3. באותו הסיר מחממים שמן זית, מטגנים את הבצל עד להזהבה ומוסיפים את השום.
  4. מוסיפים את רסק העגבניות ומטגנים כדקה, ואז מוסיפים את העגבניות המרוסקות, המים והתבלינים.
  5. מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ומכניסים את הקציצות לרוטב.
  6. מכסים ומבשלים על אש נמוכה כ-35-40 דקות, עד שהקציצות סופגות את הטעמים והרוטב מסמיך.
  7. מפזרים מעל פטרוזיליה קצוצה ומגישים.

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