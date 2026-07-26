התגעגעתם לבשר? המתכון שכולם מחכים להכין אחרי תשעת הימים

קציצות ברוטב ( צילום: AI )

אחרי תשעת הימים, רבים חוזרים סוף סוף לארוחות בשריות. אם גם אתם התגעגעתם לטעמים של הבית, סיר קציצות בקר ברוטב עגבניות עשיר הוא בדיוק הדרך המושלמת לחזור לשגרה - מתכון פשוט להכנה, עסיסי ומלא בטעמים, שמתאים לכל המשפחה.