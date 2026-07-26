חצי ליטר מים, שקית גל פז ופינוי במסוק: הלכות "בין הזמנים" 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים, בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"יוצאים לטיול בבין הזמנים? מעולה!

הנה כמה כללי זהב שאתם חייבים להכיר לפני שאתם יוצאים לדרך.

מים? אל תשכחו לקחת בקבוק קטן של חצי ליטר. בחור ישיבה לא שותה בדרך כלל יותר משני שלוקים ביום – גם כשבחוץ ארבעים מעלות בצל.

גם בנחל, אתם קודם כל בחורי ישיבה: הקפידו על הופעה מתאימה – חולצה לבנה עם שרוול ארוך ומכנסיים שחורים חובה!.

בני תורה לא הולכים עם תיקי גב! שקית עם אוזניים היא ציוד הכרחי גם בנקיקים של מדבר יהודה. אם תצטרכו להחליף בגדים – כמו למשל בגלל כתם של רגב אדמת קודש שאסור שיהיה לתלמיד חכם בבגדו – הביאו אותם בשקית גל פז. אל תצאו מהבית בלעדיה!

זמני הכניסה לנחל דומים מאוד לזמן הנחת תפילין: אפשר להיכנס בכל שעות היממה, אבל רצוי רגע לפני שקיעה.

נקלעתם למצוקה ואתם חייבים סייעתא דשמיא? קחו איתכם ספר תהילים ובמקרה חירום אמיתי שירו בניגון המוכר: 'שיר המעלות ממעמקים קראתיך..'

במקרה חירום אמיתי? תעברו למשניות! 'עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלושה דברים ואין אתה..'

וזכרו: את כללי הזהירות קבעו ציוניים, אז בחוקותיהם לא תלכו!

למיטיבי לכת הטבה מיוחדת רררק לבין הזמנים: צאו לשטח והכנסו למכתש הגדול, הקפידו על ההוראות בסרטון, ובין המטיילים כהלכה יוגרל חילוץ במסוק!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!