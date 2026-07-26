צופית גרנט עוררה סערה ברשת: "אמירות מסוכנות"

מנחת הטלוויזיה ואשת התקשורת צופית גרנט ממשיכה לעורר הדים ברשת. לאחר הראיון החושפני שקיימה לאחרונה עם ארז טל, גרנט בת ה-61 – שמתמודדת בשנים האחרונות עם טרשת עורקים ועם ההשלכות של אירוע לבבי שעברה – מעוררת כעת סערה חדשה בעקבות אמירות נוקבות בנושא בריאות הנפש.

בקטע מתוך הפודקאסט "דברים שלמדתי מנשים מצליחות" בהנחיית ענבל מצנע, ששיתפה גרנט בעמוד שלה, היא גילתה כיצד סירבה להצעת הרופאה המטפלת בה ליטול טיפול תרופתי. "אני יושבת בשנה האחרונה אצל קרדיולוגית", שחזרה, "והיא אומרת לי 'צופית, אולי בכל זאת תשקלי כדור פסיכיאטרי'".

למרות שעברה צנתור חירום שבעקבותיו סבלה מדיכאון קשה ומפוסט-טראומה, הבהירה גרנט כי התנגדה נחרצות לרעיון. היא הטיחה ברופאה: "למה את רוצה לסגור לי את הרגשות עכשיו? למה את רוצה להקל עליי?".

"אל תקלו על המשברים שלכם"

תפיסת עולמה של גרנט לגבי התמודדות עם משברים נפשיים היא כמעט הפוכה מהמקובל. "כל יום של משבר הוא יום של תענוג", טענה בשיחה, והגדירה את התקופות הקשות כ"תהליך חניכה מדהים".

לדבריה, הנטייה החברתית לנסות ולברוח מהכאב במהירות היא שגיאה: "אנשים כל הזמן רוצים להקל עלייך... אל תקלו על המשברים שלכם. את רוצה להקל על המשבר שלך? צאי לעשות ספורט, צאי לאיזה חוג. לכי תצרי, לכי לים".