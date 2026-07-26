בדרך לפוליטיקה? זו ההצעה שקיבל כוכב הריאליטי מהדמוקרטים

יאיר גולן ( (צילום: יונתן זינדל / פלאש90) )

ימים ספורים לאחר שעורר עניין כשהצהיר כי הוא שמאלני ותומך במפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, יעקב בוזגלו חושף כי קיבל הצעה להצטרף למפלגה.

יעקב בוזגלו, אביהם של הכדורגלנים מאור, אסי, אוהד ואלמוג בוזגלו, והמוכר גם מתוכנית הריאליטי "הבוזגלוס", שיתף כי בעקבות הפוסט הפוליטי שפרסם לאחרונה, קיבל פנייה ממפלגת הדמוקרטים. "גם אני הופתעתי" בפוסט שפרסם כתב: "אני מודה, גם אני הופתעתי. בחרתי לא למהר, אני רוצה לחשוב, להקשיב ובעיקר להישאר נאמן לעצמי". מהדברים שכתב עולה כי נכון לעכשיו הוא אינו ממהר להיכנס לחיים הפוליטיים, ומבקש לבחון את הדברים לפני שיקבל כל החלטה.

הבוזגלוס - באמצע יעקב, אב המשפחה ( צילום: אור אטיאס )

"זו השקפת העולם שלי"

בהמשך הדגיש כי עמדותיו הפוליטיות אינן חדשות עבורו: "עוד מעט אני בן 70, ובמשך כל חיי הצבעתי למפלגות השמאל. זו לא החלטה חדשה לרגע, ולא נכון למשוך תשומת לב. זו השקפת העולם שלי".

עוד הוסיף: "אני לא מחפש תפקיד, לא כותרת ולא פרסום. מה שמעניין אותי הוא הדרך שלי".

"מעולם לא התביישתי"

את דבריו חתם במסר: "אני לא מתבייש בדרך שלי. מעולם לא התביישתי. אלה המתחרים שלי".

לפי הדברים שפרסם, נראה כי בשלב זה בוזגלו אינו ממהר להיענות להצעה, ומעדיף לבחון את הנושא לפני שיקבל החלטה.