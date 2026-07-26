הקאמבק של מארוול? אלו שני הליהוקים שיחזירו אותה לפסגה

פוסטר הנוקמים סוף המשחק. ( פוסטר הנוקמים סוף המשחק. )

במשך יותר מעשור הייתה מארוול המכונה המשומנת של הוליווד. כל סרט חדש הפך לאירוע, הקופות נשברו פעם אחר פעם והיקום הקולנועי שלה נראה בלתי ניתן לעצירה. אבל מאז "הנוקמים: סוף המשחק" משהו השתנה. שורת סרטים וסדרות התקבלו בביקורות פושרות, חלקם אכזבו בקופות, ורבים מהמעריצים הרגישו שהקסם שאפיין את האולפן פשוט נעלם.

כעת, אחרי כמה שנים של חיפוש כיוון, נראה שבמארוול מוכנים להתחיל פרק חדש - כזה שמבוסס על כוכבים גדולים, דמויות אהובות ותכנון ארוך טווח. ההכרזות שנחשפו בקומיק-קון בסן דייגו לא היו רק ליהוקים חדשים, אלא הצהרת כוונות. גוסלינג נכנס ל-MCU ההכרזה שגנבה את ההצגה הייתה הצטרפותו של ראיין גוסלינג ליקום הקולנועי של מארוול. השחקן, שנחשב לאחד הכוכבים הגדולים בהוליווד, יגלם את ג'וני בלייז, גוסט ריידר, בסרט חדש שיגיע לבתי הקולנוע ב-2028. גוסלינג, שכבר הודה בעבר כי היה רוצה לגלם את הדמות, עלה לבמה לאחר החשיפה ואמר לקהל כי מדובר בתפקיד שחלם עליו במשך שנים. את הסרט יביים שון לוי, מי שעומד גם מאחורי "דדפול & וולברין", ובמארוול מקווים שדמותו של גוסט ריידר תהפוך לאחת מאבני היסוד של היקום בשנים הקרובות. מדובר גם בחזרתה של אחת הדמויות האהובות של מארוול למסך הגדול, לאחר ששני סרטי "גוסט ריידר" בכיכובו של ניקולס קייג' יצאו לפני קרוב לשני עשורים.

ראיין גוסלינג בתפקיד 'קן' ( יח"צ )

יורש חדש לפנתר השחור

לצד גוסלינג, מארוול חשפה גם את אחד הליהוקים הרגישים והמשמעותיים ביותר שלה בשנים האחרונות. השחקן הבריטי דייוויד ג'ונסון יגלם את בנו של טצ'אלה ב"הפנתר השחור 3", ובכך יסמן את תחילתו של דור חדש בווקאנדה.

מאז מותו של צ'דוויק בוזמן נאלץ האולפן לשנות את התוכניות עבור אחת הדמויות החשובות ביותר ביקום הקולנועי. כעת נראה כי מארוול בוחרת להמשיך את המורשת של טצ'אלה דרך בנו, בתקווה להעניק לסדרת "הפנתר השחור" כיוון חדש ומוביל לשנים הבאות.

מבחן העתיד של מארוול

שני הליהוקים הללו מסמלים הרבה יותר מהוספת שמות נוצצים לרשימת השחקנים של מארוול. הם מייצגים את הניסיון של האולפן להחזיר את האמון של הקהל, אחרי תקופה שבה המעריצים הרגישו שהמותג איבד מהייחוד ומהעוצמה שהפכו אותו לתופעה עולמית.

הדרך לשיקום, כמובן, לא תימדד רק בכותרות אלא גם בתוצאה על המסך. כבר השבוע ייצא לאקרנים "ספיידרמן: יום חדש", ובהמשך צפוי להגיע גם "הנוקמים: Doomsday" - הסרט שמסומן כאבן הדרך הבאה של היקום הקולנועי.

עבור מארוול, מדובר בתקופה מכרעת. עבור המעריצים, זו בעיקר תקווה שההכרזות הגדולות של קומיק-קון 2026 הן לא רק מהלך יחסי ציבור מוצלח, אלא תחילתו של קאמבק אמיתי.