"אל תפחדו מהבובו שלנו": הדתיות האלה על הפרדה באקדמיה

הפרק השבועי של הפודקאסט "הדתיות האלה" נפתח באנרגיות גבוהות במיוחד. "היה לנו פאנל מטורף, איזה צרחות, איזה צעקות", משתפת הדר בן חמו בחוויות מהדיון הסוער שהקדים את ההקלטה.

במוקד הסערה: הצעת התיקון לחוק של ח"כ לימור סון הר-מלך, המבקשת לאפשר הפרדה מגדרית בקורסים אקדמיים גם בתארים מתקדמים (שני ושלישי), ולא רק בתואר ראשון כפי שנהוג היום. להאזנה בכל פלטפורמות הפודקאסטים - לחצו כאן

הדתיות האלה על הפרדה באקדמיה אולפן סרוגים 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

בין צורך מהשטח לפחד משליטה

הדיון סביב החוק חשף מורכבות פנים-מגזרית עמוקה. מצד אחד, נציגות מהשטח כמו איילת שליסל ועו"ד צופנת נורדמן מצביעות על צורך של נשים חרדיות רבות שרוצות להתקדם אקדמית אך נמנעות מכך בשל היעדר מסגרת מופרדת. מצד שני, קולות כמו של "פיני" (המייצגת נשים במגזר החרדי) מבטאים חשש אמיתי: "אל תצמצמו אותנו עוד יותר". לטענתן, ההפרדה עלולה להוביל להשתלטות של רבנים על תכני הלימוד ולהנצחת ההפרדה למשך עשורים קדימה.

אורטל ברזילי שיתפה בסיפור אישי כואב המחיש את הצד השני של המטבע – ההדרה של נשים דתיות מהמוסדות הקיימים. לפני כעשור, כשביקשה ללמוד פסיכודרמה בגלל האופי האינטימי והטיפולי של המקצוע, היא נדחתה על ידי מוסדות חרדיים כי היא "דתית לאומית", ומהמל"ג נאמר לה "תתפשרי, לכי ללמוד בחילוני". "לימור באה ואומרת – מה איתנו, הדתיות הלאומיות שקצת צריכות משהו אחר?".

עוד באותו נושא הדתיות האלה מדברות על הפרדה באקדמיה: הדתה או הדרה? חדשות סרוגים

"הליברליות היא הפוך על הפוך"

אחת המסקנות המרכזיות מהשיחה היא תחושת הפחד שמעוררת הזהות הדתית בחברה הכללית. "הרגשתי שכולם מפחדים", אומרת הדר. היא מתארת מציאות שבה בשם הליברליות והחופש, דוחקים את רגליהן של נשים דתיות מעמדות השפעה ותרבות. "מפחדים ממך... כאילו אני אחזיר את כולם בתשובה".

הדר, שבאה מעולם הקולנוע והבמה, מספרת על החרם השקט: "בגלל הבובו אני לא מתקבלת לפרויקטים... על הנייר אין לי כניסה כי זה נורא מפחיד". היא נזכרת בפוסט שהעלתה לקבוצת בימאיות שבו ספגה נאצות וקללות רק בשל היותה אישה דתיה עם כיסוי ראש: "הבנתי שאין הידברות... שונאים אותי על עצם היותי דתיה".

סימנים של שינוי?

למרות התחושות הקשות, השתיים מנסות למצוא נקודות אור. הן מציינות את השינוי האיטי בתקשורת, כמו למשל העובדה שבגלגלצ החלו לציין את פרשת השבוע ולדבר בכבוד על פיגועים ביהודה ושומרון.

"אני לא רוצה יותר לבקש רשות מאף אחד", מסכמת אורטל. "אין לי בעיה עם חוקים של אפליה מתקנת עבור נשים דתיות... כי אחרת זה פשוט לא יקרה".