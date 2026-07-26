חשיפה בארה"ב: זו הסיבה לעצירת התקיפות באיראן

אחרי יומיים של נצירת אש מצד ארצות הברית במפרץ הפרסי, התקשורת האמריקאית חושפת מפי מקורבים בבית הלבן את הסיבה לנצירת האש, התנעה מחודשת של השיחות עם טהראן על ידי גורמים אזוריים שהחזירה את טראמפ למסלול הדיפלומטי, ויוצרת סדקים בין מדינות המפרץ.
על פי גורמים יודעי דבר בבית הלבן ובצוותים הדיפלומטיים, אשר שוחחו עם רשת CBS האמריקאית, פניית הפרסה של הנשיא טראמפ הגיעה לאחר מאמץ דיפלומטי משולש מצד עומאן, פקיסטן וקטאר.
שליחים עומאנים נחתו במהלך יום שישי בטהראן לשיחות, וגיבשו הצעת פשרה שפועלת להחזיר את שני הצדדים אל שולחן המשא ומתן, טראמפ קיבל את עצת יועציו המדיניים והחליט לעכב את המשך התקיפות ואת החמרתן.
המהלך המשולש יוצר מתחים משמעותיים במפרץ, כאשר מדינות אחרת באזור כמו בחרייך וכווית שאף החלו לאחרונה על פי דיווחים לפעול צבאית נגד איראן בעקבות בקשות אמריקאיות, מרגישות נבגדות בעקבות המהלך, גם מצד שלוש המתווכות וגם מצד הבית הלבן.
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