חשיפה בארה"ב: זו הסיבה לעצירת התקיפות באיראן

דונלד טראמפ ( לירי אגמי / פלאש90 )

אחרי יומיים של נצירת אש מצד ארצות הברית במפרץ הפרסי, התקשורת האמריקאית חושפת מפי מקורבים בבית הלבן את הסיבה לנצירת האש, התנעה מחודשת של השיחות עם טהראן על ידי גורמים אזוריים שהחזירה את טראמפ למסלול הדיפלומטי, ויוצרת סדקים בין מדינות המפרץ.