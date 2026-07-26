יעקב ברדוגו תוקף: "אני לא מאמין לו יותר"

מתקפה חריפה של הפרשן יעקב ברדוגו נגד מערכת הביטחון והתדרוכים היוצאים מטעם צה"ל: בפתיח תוכניתו ברדיו 'גלי ישראל' התייחס ברדוגו לאירועי בסוף השבוע האחרון ולדיווחים הביטחוניים, ותקף בחריפות את אמינות המסרים המועברים לציבור.

"בסוף השבוע המטה הכללי הטיל בהלה כאילו עומדת להתבצע תקיפה – כשבפועל מתקיים משא ומתן עם איראן באמצעות קטאר", אמר ברדוגו. "במקביל, פורסם ביום שישי תדרוך צבאי על 'קמפיין ההתנחלויות' וכמה משאבים הוא גובה".

ברדוגו המשיך והביע חוסר אמון מוחלט בדיווחים הללו: "אני כבר לא מאמין לתדרוכים שיוצאים ממסדרונות ישראל. ריח הצחנה שעולה מהם מזכיר לי את הקונספציה של 7 באוקטובר. בעיניי, הצבא חזר לאותו מקום".