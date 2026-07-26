עדן חסון, מידד טסה ופרחי ירושלים ( צילום: יניב סלע, נדב צור, Gemini אילוסטרציה )

אחרי שורת להיטים שכבשו את תחנות הרדיו והרשתות החברתיות, הזמר עדן חסון משחרר סינגל חדש ומרגש במיוחד - דואט עם הזמר מידד טסה בשם "כולי תפילה", שבו מארחים את להקת הילדים "פרחי ירושלים" שחוגגת השנה 50 שנות פעילות. השיר החדש הוא שיר נשמה וחיפוש דרך, המשלב בין אמונה, כאב ותקווה בצורה כנה וחשופה.

עבור חסון וטסה, היצירה המשותפת מהווה סגירת מעגל אישית מיוחדת במינה - השניים מכירים עוד מתקופת התיכון, והחיבור הזה בא לידי ביטוי גם במילות השיר שמדברות על המסע האישי שכל אחד מהם עבר מאז: "כל אחד בשביל אותו אתה סללת, עם שחור לבן או ג'ינס". מתוך השוני והדרכים הנפרדות, הם נפגשים כעת כדי לזעוק יחד תפילה פנימית להכוונה, אמונה וקרבה.

מידד טסה ( יניר סלע )

מסר של אחדות ומחויבות "את השיר יצרנו במטרה להראות שכל אדם יכול להיות מחובר לבורא בכל דרך שיבחר, בין אם הוא בחור חרדי הלובש שחור לבן וכיפה, ובין אם הוא בחור חילוני שלובש ג'ינס וטי-שרט", משתף חסון. "ובשיר - גם המילים, גם הכיוון המוזיקלי וגם הקליפ המיוחד מראים את העצמה של הביחד, גם כששני העולמות לא בדיוק דומים". חסון, שהפך בשנים האחרונות לאחד הקולות הבולטים והאהובים במוזיקה הישראלית, ממשיך לגעת בקהל דרך שירים אישיים וכנים שהופכים לפסקול של תקופה עבור רבים. עם עשרות להיטים, שיתופי פעולה עם אמנים מהשורה הראשונה והופעות סולד אאוט ברחבי הארץ - מקיסריה, דרך היכל מנורה ועד פארק הירקון - הוא ביסס את מעמדו כאחד האמנים המובילים בישראל ולאחד השמות האהובים גם בקרב הקהילות היהודיות בארה"ב.

עדן חסון ( נדב צור )

מידד טסה: מילד פלא לקול מרגש

מידד טסה, מהקולות המרגשים והאהובים במוזיקה היהודית-ישראלית, פרץ לתודעה כילד פלא וכבש דור שלם עם שירים שהפכו לפסקול הילדות של מאות אלפים. עם להיטים כמו "בן של מלך" ו"על נהרות בבל", אלבומים שהפכו לנכסי צאן ברזל, והופעות ברחבי הארץ ובקהילות היהודיות בעולם - הוא ביסס את מעמדו כאחד השמות המזוהים ביותר עם מוזיקה מזרחית של אמונה ונשמה.

את הפרק הנוכחי פתח טסה עם "רציתי לגדול", השיר האישי שבו סיפר לראשונה את סיפורו של הילד שרצה פשוט לגדול. מאז הוא חוזר לקדמת הבמה עם שירים חדשים ושיתופי פעולה - וממשיך לרגש קהל שגדל על שיריו, עם הקול הייחודי שמחבר בין עולמות.

"פרחי ירושלים", שחוגגים השנה 50 שנות פעילות, מצטרפים לשיר ומעניקים לו נופך מיוחד של חיבור בין הדורות. הלהקה, שהפכה לסמל במוזיקה היהודית-ישראלית, ממשיכה להנחיל ערכים של אמונה ואהבת ישראל דרך המוזיקה.