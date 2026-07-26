אחרי התקיפת האיראניות: מלך בחריין שוחח עם הרצוג

כלי התקשורת בבחריין דיווחו היום (ראשון) כי מלך בחריין, השייח' חמד בן עיסא אאל ח'ליפה, שוחח היום עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. השיחה מגיעה אחרי שבחריין הייתה אחת המדינות שהייתה במוקד התקיפות האיראניות במזרח התיכון בשבועות האחרונים.

לפי הדיווחים בבחריין, השניים "דנו בהתפתחויות האזוריות והבינלאומיות האחרונות, וכן ביחסים בין שתי המדינות במסגרת הסכמי אברהם".

בבית הנשיא עדכנו כי הרצוג ומלך בחריין "דנו בחיזוק הידידות והיחסים המתהדקים בין ישראל לבחריין, וכן בחשיבותם של הסכמי אברהם, בהובלת ארצות הברית, לחיזוק הביטחון, היציבות והשגשוג במזרח התיכון כולו. עוד שוחחו על ההתפתחויות האחרונות ועל החשיבות שבשיתוף הפעולה והדיאלוג בין מדינות האזור".

"בחריין היא שותפה חשובה לעיצוב עתידו של המזרח התיכון" אמר הרצוג בתום השיחה. "בירכתי את המלך על מנהיגותו האמיצה ועל חזונו, והבעתי את הערכתי לתרומתו להעמקת השלום, היציבות ושיתוף הפעולה בין מדינותינו".