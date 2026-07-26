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מתכונים בשריים

ב-10 דקות: ארוחת טורטייה-המבורגר שתסגור לכם את הפינה 

קבלו את הארוחה הקיצית האולטימטיבית: קלילה, רעננה, ומכזו שגם הילדים הבררנים ביותר ירכיבו בעצמם בהתלהבות

16:46
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טורטייה המבורגר (Gemini אילוסטרציה)

כשמעלות החום עולות, החשק לבשל ארוחות כבדות צונח פלאים. במקום להילחם בחום או להזמין שוב משלוח יקר, הגיע הזמן להכיר את הקמבק של ארוחות השולחן הפעילות – כאלו שמכינים בדקות ספורות ומגישים במרכז השולחן, כך שכל אחד מרכיב לעצמו את הביס המדויק שלו.

במרכז הארוחה הקיצית שלנו מככב הסמאש-בורגר טורטיה (Smash Burger Taco) – השילוב הוויראלי בין המבורגר עסיסי לטורטיה קריספית. לצדו, נפנק את השולחן בסלט תירס ונענע צבעוני שמוסיף את הרעננות המתבקשת.

המנה העיקרית: סמאש-בורגר טורטיה במחבת

זה נראה מושקע, זה טעים בטירוף, והחלק הכי טוב? זה מוכן בתוך פחות מ-10 דקות עבודה.

מה צריכים? (לכ-4 סועדים)

חבילת טורטיות (עדיף בגודל בינוני), 500 גרם בשר בקר טחון(אפשר גם שילוב של הודו ובקר), מלח, פלפל שחור גרוס ומעט אבקת שום.

תוספות להגשה: עלי חסה פריכים, פרוסות עגבניה, מלפפון חמוץ, בצל סגול קצוץ.

הרוטב הסודי: 3 כפות מיונז, 1 כף קטשופ, 1 כפית חרדל ומעט מים מקופסת החמוצים (מערבבים יחד בקערית)

שלבי ההכנה:

  1. ההרכבה: לוקחים טורטיה ומורחים עליה שכבה דקה מאד של בשר טחון חי, ממש עד הקצוות. מתבלים מעל במלח ופלפל.
  2. הצריבה: מחממים מחבת רחבה עם מריחה קלה של שמן. מניחים את הטורטיה כשהבשר כלפי מטה ולוחצים בעוצמה בעזרת תרבד. צולים כ-2–3 דקות עד שהבשר משחים לחלוטין.
  3. הסיום: הופכים את הטורטיה לצד השני ל-30 שניות בלבד, עד שהיא מקבלת קריספיות קלה, ומוציאים.
  4. ההגשה: מניחים את הטורטיות הלוהטות במרכז השולחן לצד קעריות התוספות והרוטב, ונותנים לכל אחד להרכיב את הטורטיה שלו.

הליווי המושלם: סלט תירס ונענע מרענן

כדי לאזן את העסיסיות של הבשר, אין כמו סלט קליל וצבעוני שמכניס טעמים קיציים לפה.

מה צריכים?

קופסת תירס מסוננת (או 2 קלחי תירס מבושלים ומפורקים)1 גמבה אדומה, חתוכה לקוביות קטנות, חצי כוס עשבי תיבול קצוצים: נענע טרייה ופטרוזיליה/כוסברה.

תיבול: מיץ מלימון שלם, 2 כפות שמן זית איכותי, מלח וקורט צ'ילי חריף (למי שאוהב)

שלבי ההכנה:

בקערה בינונית מערבבים את כל הרכיבים. השילוב בין המתיקות של התירס, החמיצות של הלימון והרעננות של הנענע מייצר חגיגה קיצית מושלמת.

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