ב-10 דקות: ארוחת טורטייה-המבורגר שתסגור לכם את הפינה 

כשמעלות החום עולות, החשק לבשל ארוחות כבדות צונח פלאים. במקום להילחם בחום או להזמין שוב משלוח יקר, הגיע הזמן להכיר את הקמבק של ארוחות השולחן הפעילות – כאלו שמכינים בדקות ספורות ומגישים במרכז השולחן, כך שכל אחד מרכיב לעצמו את הביס המדויק שלו.

במרכז הארוחה הקיצית שלנו מככב הסמאש-בורגר טורטיה (Smash Burger Taco) – השילוב הוויראלי בין המבורגר עסיסי לטורטיה קריספית. לצדו, נפנק את השולחן בסלט תירס ונענע צבעוני שמוסיף את הרעננות המתבקשת.

המנה העיקרית: סמאש-בורגר טורטיה במחבת

זה נראה מושקע, זה טעים בטירוף, והחלק הכי טוב? זה מוכן בתוך פחות מ-10 דקות עבודה.

מה צריכים? (לכ-4 סועדים)

חבילת טורטיות (עדיף בגודל בינוני), 500 גרם בשר בקר טחון(אפשר גם שילוב של הודו ובקר), מלח, פלפל שחור גרוס ומעט אבקת שום.

תוספות להגשה: עלי חסה פריכים, פרוסות עגבניה, מלפפון חמוץ, בצל סגול קצוץ.

הרוטב הסודי: 3 כפות מיונז, 1 כף קטשופ, 1 כפית חרדל ומעט מים מקופסת החמוצים (מערבבים יחד בקערית)

שלבי ההכנה:

ההרכבה: לוקחים טורטיה ומורחים עליה שכבה דקה מאד של בשר טחון חי, ממש עד הקצוות. מתבלים מעל במלח ופלפל. הצריבה: מחממים מחבת רחבה עם מריחה קלה של שמן. מניחים את הטורטיה כשהבשר כלפי מטה ולוחצים בעוצמה בעזרת תרבד. צולים כ-2–3 דקות עד שהבשר משחים לחלוטין. הסיום: הופכים את הטורטיה לצד השני ל-30 שניות בלבד, עד שהיא מקבלת קריספיות קלה, ומוציאים. ההגשה: מניחים את הטורטיות הלוהטות במרכז השולחן לצד קעריות התוספות והרוטב, ונותנים לכל אחד להרכיב את הטורטיה שלו.

הליווי המושלם: סלט תירס ונענע מרענן

כדי לאזן את העסיסיות של הבשר, אין כמו סלט קליל וצבעוני שמכניס טעמים קיציים לפה.

מה צריכים?

קופסת תירס מסוננת (או 2 קלחי תירס מבושלים ומפורקים)1 גמבה אדומה, חתוכה לקוביות קטנות, חצי כוס עשבי תיבול קצוצים: נענע טרייה ופטרוזיליה/כוסברה.

תיבול: מיץ מלימון שלם, 2 כפות שמן זית איכותי, מלח וקורט צ'ילי חריף (למי שאוהב)

שלבי ההכנה:

בקערה בינונית מערבבים את כל הרכיבים. השילוב בין המתיקות של התירס, החמיצות של הלימון והרעננות של הנענע מייצר חגיגה קיצית מושלמת.