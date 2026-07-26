ועדת הערר קבעה: לבלוט אין סמכות להורות לדרדיק לשהות בבית חמותו

טל ינון דרדיק ומשפחתו ( ללא )

ועדת הערעורים הצבאית באזור יהודה ושומרון קיבלה את הערר שהגיש העצור המנהלי טל דרדיק נגד הצו המנהלי שהטיל עליו אלוף פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, וקבעה היום (ראשון) כי אין בסמכותו של בלוט להורות לדרדיק לשהות במעצר בית מנהלי בבית חמותו.

שופטת הוועדה, סא"ל תמר בקיה אדגך, אף קבעה כי על צה"ל לאתר חלופת מעצר עבור דרדיק ואף לשקול שכירת דירה לדרדיק על חשבון המדינה לצורך מימוש הצו. עוד קבעה השופטת כי שב״ס ימשיך לעקוב אחרי מצבו הרפואי של דרדיק השובת רעב מאז מעצרו לפני כשלושה שבועות. על תוכן ההחלטה הטילה ועדת הערעורים איסור פרסום. עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו, המייצג את דרדיק, ברך על החלטת בית המשפט ואמר כי "כמו שטענו וזעקנו מהיום הראשון מדובר בצו מנהלי בלתי ישים, אלוף הפיקוד לא יכול להורות לטל ינון לשהות בבית חמותו בניגוד לרצונה. בימ"ש הורה כי הצו אינו יכול להישאר במתכונתו הנוכחית וככל ושהאלוף סבור כי נדרש לשים אותו במעצר בית, על המדינה לשכור לו דירה בה יוכל למלא את הוראות הצו".

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נזכיר כי דרדיק, תושב חווה בבנימין ואב לארבעה, נעצר לפני כ-3 שבועות בטענה כי הפר צו מנהלי. מדובר בצו מנהלי שהטיל עליו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, אשר מורה לו לשהות במעצר בית מלא בבית חמותו של דרדיק, אישה אלמנה וכבדת שמיעה, מבלי לקבל את רשותה.

בארגון חוננו טענו כי מדובר בצו אשר אינו ישים , ודרדיק לא יכול לקיימו. מיד עם קבלת הצו, כתב דרדיק לאלוף בלוט כי הצו אינו ישים - ומספר ימים לאחר מכן הוא נעצר. עם מעצרו כאמור, פתח דרדיק בשביתת רעב, מחאה כנגד הצו המנהלי הנמשכת זה היום ה-20.

בשבוע האחרון הוא סובל מהתעלפויות חוזרות ונשנות ומצבו הבריאותי מתדרדר, זאת בשל שביתת הרעב וההתעלמות של המערכת מבקשותיו. בארגון חוננו פנו בבקשה דחופה, לאור מצבו הרפואי להוציא אותו לטיפול דחוף בבית החולים.

בתוך כך, שורת ח"כים ושרים, יחד עם כ-150 ראשי סניפים וחברי מרכז בליכוד, פנו בקריאה לשר הביטחון ישראל כ"ץ לפעול לביטול השימוש בצווים מנהליים כנגד מתיישבים ביהודה ושומרון ולפעול לשחרורו של טל ינון דרדיק, אשר עצור בעקבות צו מנהלי עליו חתום אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט. בין החותמים על המכתב - השר אלי כהן, השר עמיחי שיקלי, חברי הכנסת - עמית הלוי, אביחי בוארון, שמחה רוטמן, טלי גוטליב, אריאל קלנר, לימור סון הר מלך, חנוך מיליבצקי, מיכל וולדיגר, אושר שקלים, ניסים ואטורי וקטי שטרית. להם הצטרפו עוד כ-150 ראשי סניפים וחברי מרכז ליכוד.