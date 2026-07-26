טראמפ מתקפל? "לא זוהה פיצוץ מכלית בהורמוז"

גורמים בכירים בסביבת הבית הלבן והפנטגון ממהרים להכחיש בתוקף את הדיווחים האיראניים על פיצוץ מוקש ימי כנגד מכלית נפט שניסתה לצאת ממצר הורמוז 'ללא אישור' לטענת האיראנים.

גורמים בכירים בצבא האמריקאי טענו בשיחה בעילום שם עם גופי תקשורת כי "צבא ארצות הברית לא זיהה פיצוץ של מוקש ימי כנגד ספינה במצרי הורמוז בעת הזאת". ההכחשה המהירה מגיעה למרות המשוואה שהציב הנשיא טראמפ והמחירים שהבטיח לגבות מאיראן על פגיעה בספינות, ובהמשך למה שנראה כמו הרגעת הרוחות בין הצדדים וניסיון בטהראן ובוושינגטון לחזור למשא ומתן.

בנוסף להכחשה המהירה מצד הבית הלבן והתחמקות מנושא הספינות, אותו טראמפ בעצמו קבע כחלק ממשוואה ישיר מול המשטר האיראני, סימנים רבים מצביעים על רצון של שני הצדדים לחזור אל שולחן המשא ומתן.

שגריר ארצות הברית באו"ם, מייק וולץ, התייחס בעצמו לאפשרות של חידוש המשא ומתן והסביר כי: "הנשיא טראמפ נותן הזדמנות לדיפלומטיה עם איראן לפני שיחליט על כל פעולה נוספת, הוא מאפשר מעט מרחב לשיחות עם איראן". במקביל הלילה הוא כבר הלילה השני ברצף, בו לא תקפו האמריקאים באיראן, אחרי קרוב לשבועיים של תקיפות ליליות רצופות.

גורמים המעורים בפרטים מדווחים על הצעה פקיסטנית חדשה שהוגשה לשני הצדדים וכוללת פשרות בקשר לנתיבי השייט בהורמוז, וגם אפשרות להזרמת מאות מיליונים של נכסים קפואים אל כיסי איראן.