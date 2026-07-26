ויקי חלמי ועומר בר ( Flow Photographers )

32 יום אחרי שהתחתנו מתחת לחופה, ויקי חלמי ועומר בר מגיעים לשיחה הקשה עם הפסיכולוגים של "חתונה ממבט ראשון". בפרק שישודר הערב (ראשון) בקשת 12, הזוג שהחליט להיפרד יחשוף לראשונה את הסיבות האמיתיות להחלטה ואת התסכולים שהצטברו לאורך הדרך. השיחה, שמתנהלת בנפרד עם כל אחד מבני הזוג, חושפת פערים עמוקים ותחושות של אכזבה הדדית.

"מה לא התאים, עומר?", שואלת הפסיכולוגית יעל בשיחה עם עומר. תשובתו חושפת את ליבת הבעיה: "לא יודע, אני תמיד אמרתי מהתחלה... שקשה לי עם המצלמות, שאני מחפש מישהי חמה וקלילה, ואני מרגיש שקיבלתי... מישהי שהיא חיית מצלמות, והיא לא חמה ולא קלילה". המילים הברורות של עומר מסכמות את התסכול שהצטבר במהלך התקופה המשותפת, כשהוא מרגיש שלא קיבל את מה שביקש.

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בשיחה המקבילה עם ויקי, היא מביעה תסכול מסוג אחר לחלוטין. "כן. אולי תגידו לי אתם, מה... אני חיכיתי לרגע לשמוע מה... למה המומחים עשו לנו את החיבור הזה", היא אומרת בכנות כואבת. השאלה הזו, שמלווה אותה כנראה מאז תחילת הניסוי, מקבלת תשובה מפורטת מהפסיכולוגית יעל, שלוקחת אחריות על השידוך שלא הצליח. "אני חושבת שזה חשוב הדיבור הזה, ואני חושבת שזה חשוב שאת תגידי לנו במה את חושבת שטעינו, וגם אנחנו יכולים לקחת אחריות על מה לא הצלחנו", מסבירה יעל. היא ממשיכה ומתארת את החלום שהיה למומחים: "ולא הצלחנו... בזה שהיה לנו חלום שכשאתם תהיו ביחד, אתם תהיו כמו שני הילדים שהייתם כשנפגשתם בירח דבש, את זה ממש חלמנו ואת זה יכולנו לדמיין את זה, שההתחלה שלכם תהיה נורא טובה ושככה זה ימשיך". הפסיכולוגית מודה בכנות: "שנורא תחזקו אחד את השנייה, ותנסקו ביחד. תהיו זוג כזה שכל אחד נורא מחזק את החלקים החזקים של הפרטנר שלו. ומה שראינו, זה שקרה הרבה פעמים הפוך, שלא הרגשתם שאתם ביחד, אלא הרבה פעמים אחד נגד השנייה ואחד מול השנייה. נוצרה איזו תחרותיות ואיבה, ואז הקטנה אחד של השנייה, ואז באמת זה דברים... הדברים, בדיוק אותם דברים שיכולים לגדל אחד את השני, מפרקים".

עומר מפשל שוב - קשת 12 עומר מפשל שוב | צילום: קשת 12 10 10 0:00 / 0:54

"אנחנו באמת לוקחים אחריות על הדבר הזה, שעשינו שידוך שחשבנו שהוא יהיה מדהים, והוא כשל", מודה יעל בגילוי לב נדיר. "והוא כשל, וזה סיפור שהיה קשה. ומה שנחנו מתנחמים בו, זה לשבת מולך וגם מול ויקי, ולראות איזה מסעות אישיים מעוררי התפעלות עשיתם". המילים האלה מציעות נחמה קטנה לזוג שעבר תקופה מורכבת במיוחד.

כזכור, ויקי ועומר החליטו להיפרד אחרי 32 יום של ניסיון לבנות זוגיות במסגרת התוכנית. הזוג התמודד לאורך כל התהליך עם קשיים שונים, כאשר עומר הפך לדמות שנויה במחלוקת בקרב הצופים בעקבות הרגל המוזר שלו לשכוח מפתחות בצורה חוזרת ולהשאיר את ויקי נעולה מחוץ לדירה.