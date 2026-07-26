פרידה מחוקרת המוזיקה: פרופ' בתיה חורגין הלכה לעולמה

בצער רב ובתחושת אובדן עמוקה מודיעה אוניברסיטת בר-אילן על פטירתה של פרופ׳ בתיה חורגין ז״ל בגיל 97, מן המוזיקולוגיות המובילות בעולם בחקר המוזיקה הקלאסית, אשר הלכה לעולמה והותירה אחריה מורשת מפוארת.

פרופ' חורגין ייסדה את המחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר-אילן בשנת 1970 ועמדה בראשה במשך 14 שנותיה הראשונות (1970–1984). בחזונה הניחה את היסודות לקהילה משגשגת של מחקר, הוראה ועשייה מוזיקלית. היא עיצבה מחלקה יחידה במינה, שבה מחקר מוזיקולוגי קפדני דר בכפיפה אחת עם תאוריה, ביצוע וחיים מוזיקליים פעילים – תוך ביסוס ספרייה מקצועית, תוכניות לימודים רחבות ומחויבות בלתי מתפשרת למצוינות.

"ערכיה ורוחב היריעה שלה נושאים את חותמה"

ראש המחלקה למוזיקה כיום ספד לה: "פרופ׳ חורגין לא רק ייסדה מסגרת אקדמית חדשה, אלא הניחה את היסודות לקהילה שלמה. כראש המחלקה כיום, אני חש בכובד האחריות להמשיך את המפעל שהקימה. גם לאחר יותר מחמישה עשורים, ערכיה של המחלקה, רוחב היריעה שלה והאמונה בכוחה של המוזיקה לעצב בני אדם וקהילות נושאים את חותמה. פטירתה היא אובדן גדול למשפחת המחלקה, לאוניברסיטה ולקהילה המוזיקולוגית בארץ ובעולם."

ד״ר עדינה פורטוביץ׳ הוסיפה דברים מרגשים לזכרה: "בתיה האמינה בכל ליבה בכוחה של המוזיקה לטפח ולממש את הכוחות הנעלים ביותר של האדם. דמותה הנערצת כמוזיקאית, כמורה, כאשת אקדמיה וכאדם אמיתי ונאמן לדרכו שימשה מופת ומודל לכל מכריה. היא אהבה את ישראל, את חבריה, את תלמידיה ואת החיים עצמם. עם פטירתה תם עידן. נתגעגע אליה ונמשיך לשאת את מורשתה".

פרטי הלוויה

הלווייתה של פרופ' בתיה חורגין ז"ל תתקיים היום, יום ראשון, 26 ביולי 2026, בשעה 18:00, בבית העלמין "ארץ החיים" הסמוך לבית שמש.