מתקפה איראנית? נעצר חשוד בפיגוע הדריסה בברלין

פיגוע דריסה חריג בברלין הופך כעת לאירוע בינלאומי, שייתכן והיה צעד ראשון במתקפה הפחדה איראנית על מדינות אירופה, לאחר שאמש נהג ברכב מסחרי דהר אל תוך מצעד הגאווה המסורתי של ברלין, בירת גרמניה, פצע 17, 9 מהם במצב קשה, והביא למותה של אישה שמתה מפצעיה, כעת מעדכנות הרשויות כי הנהג שנמלט מהזירה נעצר, והתגלה כאזרח איראני.

על פי גופי התקשורת המרכזיים של גרמניה, הרשויות מוסרות כי אותר ונעצר חשוד אחד, כאשר גורמים מקורבים לחקירה מסרו כי "מדובר בסבירות גבוהה באדם שנהג או נכח בתוך הרכב המסחרי בשעת הפיגוע הקטלני" אך הדבר עוד לא נקבע ואושר פומבית באופן סופי.

האירוע בתרחש אמש, בעיר הבירה הגרמנית התקיים מצעד הגאווה המסורתי וההמוני, שמתקיים בעיר כבר שנים רבות, כאשר במהלך המצעד רכב מסחרי גדול שעט אל תוך מסלול המצעד, פרץ מחסומים ופגע במשתתפים רבים, כאשר עשרות נזקקו לטיפול רפואי, קרוב ל-20 פונו אל בתי החולים ואישה אחת נהרגה מפצעיה.

הנהג ברכב המשיך ונסע בתוך ההמון עד שהתנגש בעץ על המדרכה, ואז נמלט מהזירה.

הרשויות הוסיפו ומסרו כי הוא נלקח לחקירה וכי קשריו לאירוע יחקרו במהירות וביתר שאת, כולל האפשרות שהחשוד הוא "בעל קשרים בינלאומיים" והאם קיבל הכוונה זרה לביצוע הפיגוע.